La famiglia reale è distrutta dal dolore: addio al giovane principe dopo una lunga lotta contro la malattia.

Il 28 febbraio 2025, una triste notizia ha scosso la Casa Reale di Lussemburgo: il Principe Federico, figlio del Principe Roberto e della Principessa Julie di Nassau, è morto all’età di 22 anni. Il giovane erede della famiglia granducale stava combattendo da anni contro una malattia rara, la POLG, che gli è stata diagnosticata durante l’adolescenza. Ma scopriamo i dettagli della tragica scomparsa.

Principe Federico di Lussemburgo: la lunga battaglia contro la POLG

Federico di Lussemburgo è nato con la malattia mitocondriale POLG, una patologia rara che provoca disfunzioni multiple degli organi e insufficienza progressiva.

La malattia è difficile da diagnosticare e spesso viene riconosciuta troppo tardi. Federico ha lottato coraggiosamente contro la malattia per gran parte della sua vita, e ha continuato a essere una fonte di ispirazione per la sua famiglia e per molti altri.

Il Principe Roberto di Lussemburgo ha condiviso un messaggio di grande emozione sui social, dove ha rivelato come Federico abbia affrontato le sue ultime ore con straordinaria forza.

Il giovane principe ha voluto salutare personalmente i suoi cari prima di lasciarli, chiedendo anche se il padre fosse orgoglioso di lui, una domanda che ha toccato profondamente il Principe Roberto.

L’eredità del Principe Federico: la sua fondazione

Nonostante la sua breve vita, Federico ha lasciato un’eredità importante. Ha fondato la POLG Foundation per sostenere la ricerca su questa malattia rara e ha dedicato gli ultimi anni della sua vita alla causa. La famiglia reale ha assicurato che il lavoro della fondazione continuerà, portando avanti la missione di trovare una cura per la malattia che ha segnato la vita di Federico.

Il Principe Federico di Lussemburgo è stato un vero eroe per la sua famiglia e per molti altri. La sua vita, seppur breve, è stata segnata da una straordinaria forza e determinazione. Il suo impegno per la ricerca sulla POLG e il suo coraggio nel combattere la malattia sono un esempio per tutti.