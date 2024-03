L’attore Stefano Fresi ha fatto preoccupare il pubblico in sala quando ha avuto un malore sul palco mentre recitava un monologo.

Grande paura per il pubblico del Centro Lucia di Botticino, a Brescia, e soprattutto per l’attore Stefano Fresi, che si è sentito male durante l’esibizione.

L’attore si stava esibendo nel suo spettacolo “Dioggene” sul palcoscenico bresciano quando qualcosa è andato storto. Infatti, Fresi è stato colto da un malore che l’ha costretto a ritirarsi dietro le quinte e ad annullare lo spettacolo. Pochi minuti dopo l’attore è stato soccorso da un’ambulanza, mentre gli spettatori presenti sono stati fatti accomodare fuori. Ma cosa è successo e come sta adesso Fresi?

Stefano Fresi si sente male: “Scusate, questo non fa parte del copione”

L’attore Stefano Fresi è stato colto da un improvviso malore che gli ha impedito di portare a termine lo spettacolo. Infatti, si è scusato con il pubblico in sala per rientrare nel dietro le quinte. “Scusate, questo non fa parte del copione” aveva annunciato l’attore prima di uscire dal palco.

Dopo una pausa, l’attore non se l’è sentita di continuare lo spettacolo, ed è stato soccorso dall’ambulanza che era stata chiamata poco prima.

L’annuncio del malore ha preoccupato non solo gli spettatori presenti, ma anche i suoi fan. Ma come sta adesso l’attore? A comunicare le attuali condizioni di salute di Fresi è stata la pagina Facebook del Centro Lucia di Botticino con un post.

Aggiornamento sullo spettacolo di Stefano Fresi di ieri sera: in seguito al malore avvenuto durante la rappresentazione… Posted by Teatro Centrolucia on Sunday, March 10, 2024

Stefano Fresi: come sta l’attore

Dopo il grosso spavento, l’attore ha voluto rassicurare i fan e gli spettatori. La pagina Facebook del Centro Lucia di Botticino fa sapere che “Stefano sta meglio e ci ha subito detto che vuol recuperare la data“.

La pagina aveva, inoltre, annunciato: “Aggiornamento sullo spettacolo di Stefano Fresi di ieri sera: in seguito al malore avvenuto durante la rappresentazione informiamo il nostro gentile pubblico che abbiamo parlato con Stefano Fresi e ci ha rassicurato sulle sue condizioni di salute“.