L’affermazione della show girl nella clip introduttiva prima di entrare nella casa.

Dopo ben 13 anni, la modella Raffaella Fico fa il suo ritorno nella casa del Grande Fratello, ma non senza lanciare prima una bomba. Nella clip di introduzione rilascia infatti una dichiarazione riguardo la sua vita sentimentale passata. Parliamo infatti della sua ex fiamma, il famoso calciatore Mario Balotelli, dal quale ha avuto una bambina, Pia Balotelli.

La showgirl ha una cosa molto importante da dire a riguardo: ” Mario è stato un grande amore e un padre presente, ma è un padre che potrebbe fare molto ma molto di più per sua figlia“. La frase ha colpito molto il conduttore e le opinioniste in studio, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, che non se la sentono di biasimare la terza concorrente del GF.

Qui la clip in questione: