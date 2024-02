Il gieffino ha fatto il suo ritorno nella casa e per l’occasione Signorini ha organizzato uno scherzo per tutti i concorrenti.

Dopo il malore che lo ha costretto ad allontanarsi dalla casa del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi ha fatto il suo ritorno come concorrente. Negli ultimi giorni i concorrenti si erano confrontati sulle condizioni di salute del gieffino e Alfonso Signorini ha sfruttato l’occasione del ritorno per organizzare uno scherzo ai gieffini: far credere ai suoi compagni di essere stato tutt’altro che sincero sulla sua identità per tutta la durata del suo soggiorno fino a quel momento. In un clima di suspense, Signorini ha colto l’occasione per rassicurare i concorrenti e il pubblico sulle condizioni di salute di Garibaldi, sottolineando come il giovane tenda a somatizzare lo stress.

Le cause del malore

Prima di fare il suo rientro nella casa, Giuseppe Garibaldi ha voluto rassicurare il pubblico dicendo: “Ora sto bene, hanno hanno più esami di quanti se ne fanno nella Formula 1“. Dopodiché è rimasto in attesa di essere convocato da Signorini per portare a termine lo scherzo organizzato dal programma.

Nel frattempo, Signorini si è rivolto ai gieffini dicendo: “Volevo parlarvi di Giuseppe, sta bene, ha fatto tutti gli esami che doveva fare, solo che somatizza molto lo stress“. Tuttavia aggiunge anche: “Giuseppe Garibaldi non è quello che voi tutti conoscete, non è un collaboratore scolastico, il barman, ma è qualcosa di diverso, una vera e propria talpa nella casa“.

Lo scherzo ai gieffini

Ai concorrenti del Grande Fratello, dunque, viene poi mostrato un video (generato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale) nel quale Garibaldi parla in maniera impeccabile in spagnolo, cinese, francese, citando Seneca e Baudelaire.

Giuseppe quindi deve far credere ai suoi compagni che sia tutto vero, ma non riesce a trattenere le risate: “Già faccio fatica a parlare italiano, figuriamoci il cinese” afferma ironicamente.

“Non sono bidello – dichiara al suo ingresso in studio – non solo mi sono trasformato in un uomo semplice, perché non potevo sciupare la mia intelligenza, mi hanno pagato pure tanto per dire che sono un bidello“. Tuttavia lo scherzo ha avuto durata breve, perché tutti sono scoppiati in una grande risata prima di correre ad abbracciarlo.

Ecco il rientro nella casa.