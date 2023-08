Un noto conduttore potrebbe prendere parte alla prossima edizione del Grande Fratello. L’ammissione su una telefonata…

Il conto alla rovescia per la nuova edizione del Grande Fratello è iniziato. In queste ore è uscito ufficialmente lo spot sul reality annunciando e confermando che a prendervi parte saranno sia Vip che Nip. In tale ottica, un noto conduttore ha parlato a Gente ammettendo di aver ricevuto una telefonata per prendere parte al programma. Di chi stiamo parlando? Di Corrado Tedeschi…

Grande Fratello, Corrado Tedeschi concorrente?

Alfonso Signorini

Il toto nomi per la prossima edizione del reality è iniziato da tempo ma qualche indicazione in più è arrivata proprio in queste ore. Dopo l’uscita dello spot promozionale per il GF che inizierà a settembre, ecco arrivare anche alcune parole davvero interessanti di quello che potrebbe essere il primo concorrente.

Tedeschi, come detto, ha ammesso di aver avuto dei contatti telefonici con chi si occupa, evidentemente, dei casting del reality condotto da Alfonso Signorini.

“Di recente mi hanno telefonato per partecipare, vedremo”, ha detto Tedeschi. “Ho avuto un tono un po’ guardingo, ho chiesto delucidazioni su certe condizioni. Detto questo, mi è molto piaciuta questa rivoluzione educata che Berlusconi sta mettendo in atto”.

Chiaramente, per il momento, non c’è la certezza che il conduttore e volto televisivo molto conosciuto sarà al 100% protagonista del reality ma l’intenzione sembra essere quella, eventualmente, di accettare di prendere parte al programma.

Staremo a vedere nelle prossime giornate e settimane se ci saranno indizi ulteriori da parte di Mediaset o di futuri concorrenti.

Di seguito anche il post Instagram del programma con il video promo per la nuova edizione: