Novità al Grande Fratello dove la produzione ha annunciato l’uscita di alcuni concorrenti dalla Casa. Il video e il comunicato.

C’è un velo di mistero nell’ultima decisione arrivata all’interno della Casa del Grande Fratello. La produzione, infatti, con tanto di comunicato, ha annunciato l’uscita di alcuni concorrenti. Nessuna eliminazione, però, ma solo quello che sembra essere un premio dopo diversi mesi di permanenza nel reality.

Grande Fratello, alcuni concorrenti escono dalla Casa

Alfonso Signorini

Nelle ultime ore, come detto, alcuni concorrenti del GF hanno ricevuto una notizia davvero speciale da parte della produzione. Prima su un monitor e poi anche a fatti, infatti, Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano, Paolo, Rosy e Vittorio sono stati sorpresi da una scritta apparsa all’interno della dimora più spiata d’Italia.

“Dopo quattro lunghi mesi di ‘resistenza’ nella Casa, ha deciso di premiare Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano, Paolo, Rosy e Vittorio, regalando loro un pomeriggio di assoluto relax. Dove saranno diretti?”, si legge nel comunicato del programma.

Alla notizia, tutti i presenti hanno reagito con grandissimo entusiasmo e stupore. Al momento, va detto, non è chiaro quale sia il programma deciso per loro. Trattandosi di “relax” è probabile che ai concorrenti venga concesso un momento in una sorta di Spa. Da capire se all’interno della struttura o fuori dalle mura dove si svolge il reality.

La decisione ha sicuramente portato grande entusiasmo tra i concorrenti. Un po’ meno, invece, nei telespettatori che non hanno capito il motivo di questo premio, soprattutto per alcuni dei gieffini.

Sotto la lente di ingrandimento, come si legge in molti commenti social da parte di svariati utenti, in particolare Anita e Massimiliano, non proprio tra i preferiti del pubblico nelle ultime settimane.

Di seguito anche un post su X di un utente con il video della reazione dei concorrenti e un altro post del GF con il comunicato: