Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono visti in un bar di Milano, ma non c’è un riavvicinamento amoroso? I dettagli dell’incontro!

Nella scorsa settimana aveva fatto il giro del web un video che ritraeva Giulia De Lellis e il suo storico ex Andrea Damante insieme in un bar. I due, seduti ad un tavolino, sembravano intenti in una chiacchierata ed erano evidentemente a loro agio.

I fan dei “Damellis” hanno subito iniziato a sperare in un ritorno di fiamma, ma la speranza si è spenta in fretta grazie alle segnalazioni degli esperti di gossip. Infatti, esperti del mondo delle celebrities italiane come Alessandro Rosica hanno svelato il reale motivo dell’incontro.

Giulia De Lellis e Andrea Damante: nessun ritorno di fiamma

Nessun riavvicinamento tra i “Damellis”. Di recente Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati visti insieme un bar di Milano, riaccendendo le speranze dei fan.

Il video dell’incontro ha fatto rapidamente il giro del web, facendo partire speculazioni su speculazioni.

Tuttavia, secondo Alessandro Rosica, conosciuto sui social come ‘Investigatore Social’, non ci sarebbe nessun ritorno di fiamma nell’aria: i due ex fidanzati si sarebbero rivisti solo per “Cose private che hanno in comune” e, tornare a essere una coppia non sarebbe una di queste.

I Damellis sono solamente amici?

Il gossip è nato dal video pubblicato su TikTok da un utente, che ha avvistato l’influencer e il dj insieme. I due chiacchieravano seduti a un tavolo della Pasticceria Gelsomina a Milano e le immagini hanno fatto il giro dei social.

In passato, la loro storia d’amore è stata molto seguita dai fan. I due si sono innamorati a Uomini e Donne ma la loro storia è poi finita nel 2018. Solamente durante il periodo della pandemia i due si sono riavvicinati, per poi dirsi nuovamente addio.

Ma oggi sarebbero entrambi single. Infatti, la storia di Damante con Elisa Visari è giunta al capolinea così come quella tra la De Lellis e Carlo Beretta.