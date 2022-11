Conoscete la storia di Lorenza e Leonardo Parisi, figli del Premio Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi? Ecco tutto quello che sappiamo sul loro conto!

Sono i figli del famoso scienziato Premio Nobel 2021 per la Fisica, Giorgio Parisi, ma non tutti conoscono la loro storia. Oggi vi portiamo tra le pagine della biografia e della vita privata di Lorenza e Leonardo Parisi attraverso scorci del loro percorso e alcune curiosità emerse dalle interviste al padre e non solo…

Chi sono i figli di Giorgio Parisi?

I figli di Giorgio Parisi si chiamano Lorenza e Leonardo Parisi e sono nati dalle nozze tra il Premio Nobel e la moglie, Daniella Ambrosino. Orgogliosissimi del percorso paterno che lo ha visto conquistare le vette più alte nel mondo della scienza e della ricerca sui sistemi complessi, hanno una carriera importante.

Per quanto riguarda il curriculum di Lorenza Parisi, è emerso che lavora come docente universitaria di Internet Studies e Social Media Management. Suo fratello, Leonardo Parisi, ha intrapreso la strada di ricercatore presso l’Istituto dei Sistemi Complessi del CNR. Secondo quanto trapelato, entrambi vivono a Roma.

La vita privata dei figli di Giorgio Parisi

Non si conosce molto della vita privata dei figli di Giorgio Parisi. Alcuni scorci della loro storia familiare emergono attraverso le interviste rilasciate a margine dell’assegnazione del Premio Nobel per la Fisica al padre, che per loro, si legge nelle sue dichiarazioni su Il Sole 24 Ore, leggeva le fiabe italiane di Italo Calvino. Lo scienziato ha deciso poi di scriverne alcune per i nipoti Martino, Teo e Giairo…

Federico Taddia e Matteo Bussola, ai microfoni de I Padrieterni, hanno parlato con Lorenza Parisi per sapere qualcosa di più sul loro rapporto: “Lui è stato sempre molto presente, quindi assolutamente il contrario dello stereotipo dello scienziato chiuso. Molto curioso del mondo, ma sempre molto presente in famiglia“.

“È stato molto attento a tutto ciò che ci succedeva – ha spiegato la figlia di Giorgio Parisi –. È stato anche un modello di papà un po’ diverso da quelli che erano i modelli dell’epoca che dicevano di concentrarsi sul lavoro e basta e poco sull’aspetto della cura. Mentre lui si è veramente occupato proprio dei nostri bisogni quotidiani, essendo sempre molto attento e presente“. Lorenza Parisi è la primogenita di Giorgio Parisi e Daniella Ambrosino, nata nel 1980. Due anni prima del secondogenito della coppia, Leonardo Parisi, classe 1982 (il compleanno, secondo quanto emerso, sarebbe il 29 gennaio, segno zodiacale Acquario).

Altre 3 cose che sappiamo sui figli di Giorgio Parisi

– Questo il profilo Facebook di Lorenza Parisi.

– La figlia di Giorgio Parisi è autrice di numerose pubblicazioni.

– Di Lorenzo Parisi non sembra emergere traccia sui social.

Riproduzione riservata © 2022 - DG