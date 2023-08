Attraverso una storia su Instagram Giorgia Soleri ha fatto preoccupare i fan. Ha ricevuto una brutta notizia in famiglia…

Sono ore di agitazione e ansia per i fan di Giorgia Soleri e, soprattutto, per la diretta interessata. L’ormai ex fidanzata di Damiano David, frontman dei Maneskin, infatti, ha comunicato a chi la segue di aver ricevuto una brutta notizia che riguarda la sua famiglia…

Giorgia Soleri, la brutta notizia e la richiesta ai fan

Giorgia Soleri

C’è più di un velo di mistero e preoccupazione attorno a Giorgia Soleri. La nota attivista e influencer, oltre che scrittrice, infatti, ha messo in agitazione tutti i suoi fan per via di un messaggio nel quale ha fatto comprendere di aver ricevuto una notizia brutta che riguarda i suoi cari.

Su Instagram, infatti, la ragazza ha condiviso una storia nella quale una fan le chiedeva il motivo per cui oggi non fosse a Latina dato che nelle ore precedenti aveva fatto vedere di trovarsi proprio in zona.

La risposta della donna è stata, purtroppo, inattesa: “Purtroppo ho ricevuto una brutta notizia e sto andando a Milano dalla mia famiglia”.

Poi anche la richiesta di aiuto: “Mandateci pensieri positivi”.

Al momento non è dato sapere cosa sia accaduto alla ragazza. La speranza è che non si tratti di una notizia davvero brutta ma che, magari, si possa essere trattato di un falso allarme. Staremo a vedere cosa racconterà più avanti l’ex di Damiano dei Maneskin.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’attivista, influencer e scrittrice: