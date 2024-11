Giorgia Cardinaletti ha già un nuovo amore dopo la recente rottura con Cesare Cremonini? Le ultime indiscrezioni.

Appena pochi giorni fa ha fatto il giro del web la notizia della presunta rottura tra Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini, ma già spuntano rumors di un nuovo flirt.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, la coppia avrebbe deciso di separarsi senza particolari drammi, ma per una semplice perdita di sintonia. Nessun tradimento o conflitto professionale: solo due persone che, col tempo, hanno preso strade diverse.

Sia Giorgia che Cesare non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali per mantenere la riservatezza che li ha sempre contraddistinti. Un silenzio che lascia spazio a supposizioni e che alimenta il gossip sulla loro vita sentimentale.

Una nuova fiamma per Giorgia Cardinaletti

A catturare l’attenzione dei paparazzi è una cena tra Giorgia Cardinaletti e Giuseppe Ferrante, giornalista di La7.

Giorgia Cardinaletti

I due sono stati immortalati in atteggiamenti che suggeriscono un grande feeling: sorrisi, abbracci e gesti affettuosi. Tuttavia, nessun bacio o altro gesto inequivocabile è stato colto dagli obiettivi dei fotografi, lasciando aperta la domanda: è solo amicizia o c’è qualcosa di più?

Il rapporto tra i due è stato reso noto proprio da Chi, che ha pubblicato gli scatti della serata.

Giorgia Cardinaletti: la fine della storia e l’inizio di un’altra

Come avvenuto per la relazione con Cesare Cremonini, Giorgia Cardinaletti continua a preferire la riservatezza sulla propria vita privata. Non ci sono conferme né smentite sulla presunta relazione con Ferrante.

C’è da dire, tuttavia, che Giorgia e il collega Giuseppe si conoscono già da anni, da prima che finisse la relazione con il cantautore bolognese. Di conseguenza, l’incontro immortalato dai paparazzi di Chi potrebbe essere solamente un’uscita tra amici di vecchia data.

Ma di certo nei prossimi mesi scopriremo come si evolveranno le cose per la giornalista di Rai1.