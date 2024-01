Inattesa confessione di Ginevra Lamborghini che ha raccontato alcuni aspetti inediti della sua vita dando uno sguardo anche al futuro.

In occasione del suo ultimo lavoro musicale e l’uscita del suo brano ‘Isola grattacielo’, Ginevra Lamborghini si è raccontata a 360° a Novella 2000. L’ex gieffina e volto ormai del panorama televisivo italiano ha avuto modo di soffermarsi su diversi argomenti legati alla sua vita vissuta ma anche ai progetti per il futuro.

Ginevra Lamborghini: le donne e il futuro da mamma

Ginevra Lamborghini

Nel corso dell’intervista ripresa da Gossip.it, Ginevra ha raccontato alcuni aspetti della sua vita passata. Dopo la separazione dei suoi genitori, la ragazza intende avere la sua rivincita. In che modo? A rispondere è stata lei stessa: “Diventando mamma. Vorrei avere tanti figli e difendere in loro l’incanto della fanciullezza. Io col mio passato ho dovuto fare pace, loro non dovrebbero neppure litigarci”, ha detto.

E ancora_ “Si guarda all’infanzia come la fase più spensierata della vita, ma se io penso a me a quell’età mi vedo tormentata, malinconica, triste, arrabbiata. Emozioni che sto incanalando nell’arte, una medicina”.

Dal desiderio di famiglia agli aspetti privati. Al netto della sua relazione con Edoardo Casella, la Lamborghini ha spiegato di aver avuto esperienze anche con delle donne: “Non solo potrei, mi è anche successo. Ho avuto una bella relazione con una donna e considero l’intero genere femminile, nella sua affascinante complessità, molto più seducente di quello maschile. Non ricordo di aver mai respinto il corteggiamento di una donna, a condizione che questa mi piacesse”, ha ammesso la ragazza.

Insomma, la giovane ex gieffe ha le idee piuttosto chiare sui suoi obiettivi personali. Intanto, come detto, si gode l’uscita del suo brano ‘Isola Grattacielo’ e si augura possa essere un successo.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna per Capodanno: