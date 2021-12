Il famoso DJ Gigi D’Agostino ha dato una bruttissima notizia a tutti i suoi fan, annunciando una malattia molto dolorosa. Ecco il suo annuncio sui social.

Un annuncio scioccante per tutti i suoi milioni di fan: Gigi D’Agostino sta combattendo con una brutta malattia da mesi, una sofferenza che lo sta consumando.

Con un post su Instagram, Gigi D’Agostino ha scioccato tutti i suoi fan, con l’annuncio di questo brutto male che lo sta dilaniando. Ecco le sue parole: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo…È un dolore costante… non mi da pace…”

Classe 1967, nato a Torino come Luigino Celestino Di Agostino, ha compiuto 54 anni proprio oggi, 17 dicembre. Considerato uno dei maestri della dance in Italia, è autore di brani cult degli anni 90 come “L’amour toujors”, “Bla Bla Bla”, “The Riddle” e “In my mind”.

Tantissimi i messaggi di forza arrivati dai fan, che gli augurano di guarire presto, di farsi forza e di tornare con le sue mitiche hit che hanno accompagnato intere generazioni di amanti della dance.

