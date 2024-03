Un curioso “tagliando” per Gianni Morandi che sui social ha condiviso una foto davvero particolare dal dottore.

Una visita speciale per Gianni Morandi che ha condiviso, come spesso gli capita, alcuni momenti vissuti in queste ore con il suo oculista sui social. Per il noto contautore, l’incontro è stato un modo molto simpatico per rendere partecipi i suoi seguaci di un particolare “tagliando” fatto.

Gianni Morandi, la foto dal dottore

Gianni Morandi

Amatissimo e seguitissimo sui social, Morandi ha raccontato alcuni dei momenti vissuti oggi in compagnia del suo oculista. Il cantante, infatti, ha scritto con tanto di foto: “Visita oculistica dal dott. Pizzino. Tagliando obbligatorio…”.

Nello scatto scelto, l’artista si è mostrato molto sorridente e non ha avuto problemi, anche successivamente, a rispondere ad un commento ricevuto. “Importante revisionarci data la nostra giovane età! Gli occhiali per la vicinanza sono d’obbligo, anche se per me anche per la lontananza. Alcune volte baro mettendo lenti a contatto! A te com’è andata?”, gli hanno chiesto.

Dal canto suo, Morandi ha risposto svelando le problematiche di vista: “Vedo bene da lontano, anche in auto. Ho difficoltà nel leggere un libro o il giornale”.

Di seguito anche il post Instagram del noto cantautore italiano con i tantissimi messaggi d’affetto ricevuti:

La faccia e le rughe

Il messaggio sulla vista odierno fa eco a quello di alcuni giorni fa che lo stesso Gianni aveva condiviso. Il cantante, infatti, aveva mostrato il suo volto e le rughe con tanto di primo piano senza filtri.

Per lui una scelta ben precisa, quella di mandare un messaggio di accettazione di se stessi, ora e sempre.

Un modus operandi che, come spesso gli capita, ha portato a Morandi grande approvazione e tanti like.

Di seguito anche quel post Instagram condiviso dal cantante con i vari pareri ricevuti dai fan: