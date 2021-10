Si prospettano nuove rivelazioni interessanti che riguardano i concorrenti più grandi della casa.

Il mago Giucas Casella non smette mai di stupirci con le sue scioccanti rivelazioni. Dopo aver detto di aver conosciuto Amanda Lear quando “era ancora un uomo” e aver fatto persino coming out, ora sostiene di aver avuto un trascorso amoroso con la coinquilina Katia Ricciarelli. Pare infatti che tra i due, in giovinezza, ci sia stato un flirt scottante, ecco cosa sarebbe accaduto.

Proprio dopo aver raccontato nel confessionale delle sue esperienze omosessuali, l’illusionista è ritornato nella sala principale della casa e si è avvicinato in particolar modo a Katia Ricciarelli. In vena di confidenze e rivelazioni scioccanti, le dice all’orecchio, riferendosi a un episodio avvenuto molti anni prima, questa frase, come riportato da Blogtivvu: “Ti ho fatto la corte, che dobbiamo dire di quella notte lì?“. Katia però non sembra cascare in quella che sembra una trappola ben ordita, e replica: “Notte insieme? Se ho fatto qualcosa con lui me lo sono dimenticato”. Insomma, questo incontro amoroso c’è stato oppure no? Non ci resta che aspettare la diretta di questa sera e vedere cosa diranno i due concorrenti quando il conduttore Alfonso Signorini chiederà loro una spiegazione.