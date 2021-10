La principessa Etiope Lulù è stata “vittima” di un piccolo incidente nella Casa del GF Vip e ad accorrere in suo aiuto ci ha pensato subito Manuel Bortuzzo che l’ha medicata con tante premure.

Lulù Selassiè sembra essersi di nuovo fatta male nella Casa del Grande Fratello Vip. A mettere in guardia i fan sarebbe un misterioso cerotto sulla sua fronte. A quanto pare, la principessa etiope è un po’ “goffa” e le succedono di questi episodi, come la bruciatura al braccio. Nulla di grave comunque, a correre in suo aiuto ci ha pensato Manuel Bortuzzo.

Lulù con un cerotto sulla fronte: altro piccolo incidente per la principessa

Nelle ultime ore Lulù sta vivendo un vortice di emozioni all’interno della Casa del GF Vip. Alcune di queste sono provocate dal riavvicinamento improvviso di Manuel con cui scoppia nuovamente la passione. Sarà stato questo a distrarla, perchè la principessa sbatte inavvertitamente la testa in bagno con tanto di bernoccolo. A pensare a lei è proprio l’ex nuotatore che è accorso per aiutarla, mettendole un cerotto sulla fronte. Il gesto dolce e affettuoso non è passato inosservato al grande occhio rosso e il web imperversa con commenti positivi su un’eventuale storia d’amore tra i due. Che sia la volta buona per Lulù? Intanto si gode le coccole del suo Manuel.