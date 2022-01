Tragedia per l’attore francese Gaspard Ulliel: muore a soli 37 anni dopo un incidente sugli sci.

L’attore francese Gaspard Ulliel, una delle star più brillanti del cinema francese e attore nella prossima serie Marvel Moon Knight, è morto in seguito a un grave incidente sugli sci a soli 37 anni.

Gaspard Ulliel, vincitore di un Cesar (gli Oscar francesi) è stato ricoverato in ospedale martedì, dopo aver subito un trauma cranico al quale, purtroppo, non è sopravvissuto, secondo quanto ha riportato la famiglia dell’attore e il suo agente. L’attore 37enne è stato trasportato in elicottero in un ospedale di Grenoble, a seguito di una collisione sulle piste che si trovano sulle Alpi della Savoia.

Al momento, è in corso un’indagine sull’incidente di martedì nel comprensorio sciistico di Rosiere, secondo quanto riferito dalla procura della Savoia.

La carriera del giovane attore

Gaspard è noto per il suo lavoro in film come Hannibal Rising, Saint Laurent, È solo la fine del mondo, Un fidanzamento molto lungo e tanti altri progetti ancora. Aveva ancora una brillante carriera avanti a lui, dopo aver lavorato già con attori del calibro di Emmanuelle Béart, Audrey Tautou, Mélanie Laurent, Nicole Garcia, Isabelle Huppert, Olivier Gourmet o Gérard Depardieu, e con registi come André Téchiné, Bertrand Bonello o Xavier Dolan.

L’ultimo progetto al quale ha partecipato, che uscirà prossimamente su Disney+, è proprio la serie Marvel Moon Knight, il cuo trailer ha debuttato proprio questa settimana.

