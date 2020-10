Game of Games arriverà in prima serata su Rai 2 con sei puntate a marzo del 2021: a condurre il gioco televisivo sarà Simona Ventura.

Simona Ventura sta per tornare in prima serata con un nuovo programma: una delle novità della prossima stagione televisiva di Rai 2 è Game of Games, gioco televisivo importato dagli Stati Uniti dove sta avendo un grande successo. In America il programma è trasmesso dal network NBC ed è condotto da Ellen De Generes. Game of Games andrà in onda a marzo, in totale verranno realizzate sei puntate tutte registrate a dicembre.

Game of Games: il regolamento del programma

Il fatto che negli Stati Uniti il programma sia ben avviato da tempo ci permette di dare uno sguardo più approfondito a Games of Game. In ogni puntata i concorrenti in gara si sfidano in diversi giochi di vario tipo: dalla parola misteriosa da indovinare alle sedie musicali.

Simona Ventura

Alla fine delle prime quattro prove solamente un concorrente resta in gara: per vincere il montepremi in palio il finalista deve saper riconoscere i volti di dieci personaggi famosi tutti appartenenti a una stessa categoria. Non resta che aspettare il mese di marzo per capire se Games of Game avrà in Italia lo stesso successo che ha negli Stati Uniti.

Simona Ventura: i programmi

Dopo le esperienze a Sky, Agon Channel e Mediaset, nel 2019 Simona Ventura è tornata sulla Rai e in pochi mesi la si è potuta vedere in diversi programmi, dalla sesta edizione The Voice of Italy a Settimana Ventura, ma è stata ance la voce narrante della quarta edizione de Il Collegio e ha condotto lo Speciale La casa di carta.

Ora, con Games of Game, Simona Ventura torna in prima serata alla conduzione di un gioco televisivo, un tipo di programma differente rispetto a quello in cui siamo abituati a vederla.