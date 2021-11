Gabriele Pellegrini, nel 2019, aveva denunciato un’aggressione: ora è accusato di diffamazione, come comunicato dai legali del ragazzo

Dopo quanto accaduto nell’aprile del 2019, quando il comico Gabriele Pellegrini, meglio conosciuto come Dado, aveva raccontato sul proprio profilo Facebook di essere stato aggredito, le indagini disposte dall’Autorità giudiziaria hanno accertato l’inconsistenza di ogni accusa rivolta da Gabriele Pellegrini nei confronti del presunto autore del gesto. Per questo motivo è stata disposta l’archiviazione del relativo procedimento, come confermato dai legali Pasquale Landolfi e Alfredo Vitali. L’Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale penale di Roma, sulla scorta degli elementi emersi dalle indagini svolte, ha chiesto il rinvio a giudizio di Gabriele Pellegrini per diffamazione aggravata nei confronti del ragazzo – all’epoca dei fatti minorenne – accusato di aggressione.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Riproduzione riservata © 2021 - Donna Glamour