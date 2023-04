Il fumo dello svapo fa male come quello di una sigaretta tradizionale: lo rivela uno studio pubblicato da importanti riviste scientifiche.

Anche le sigarette elettroniche fanno male. Il fumo dello svapo causa le stesse malattie del fumo delle sigarette tradizionali, o meglio, mette a rischio di incappare nello stesso tipo di malattie. Lo rivela uno studio portato avanti nel corso degli ultimi mesi prima su un campione di topi, poi di esseri umani. La ricerca ha dimostrato che lo svapo provoca lo stesso tipo di danni ai vasi sanguigni, rendendo i fumatori suscettibili alle stesse malattie cardiovascolari quanto il fumo tradizionale. Una ricerca pubblicata sulla rivista Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, destinata a fare molto rumore.

Le sigarette elettroniche fanno male come quelle tradizionali

Lo studio sugli esseri umani è stato svolto dai ricercatori osservando l’analisi del sangue di 120 volontari, tra cuui fumatori cronici di svapo, di sigarette tradizionali e di persone che non fumano. Per fumatori cronici di svapo si intendono coloro che fumano svapo per più di cinque volte a settimane per oltre tre mesi.

Il risultato? Decisamente sorprendente, come riferito da Matthew Springer, ricercatore presso l’Università della California: “Nel nostro studio abbiamo scoperto che i consumatori cronici di svapo avevano funzionalità di vasi sanguigni alterata, e questo potrebbe esporli maggiormente all’insorgenza di malattie cardiache“. Ciò vuol dire che anche gli ‘svapatori’ sono a rischio di malattie cardiache proprio come i fumatori cronici tradizionali. E non solo. Lo studio ha infatti lasciato emergere che quando si combinano sia fumo e svapo, il danno ai vasi sanguigni aumenta a dismisura: “L’utilizzo dei due prodotti insieme, cosa che fanno molte persone, potrebbe aumentare i rischi per la salute rispetto all’uso individuale“.

L’alternativa allo svapo

Se dunque anche le sigarette elettroniche fanno male, quale può essere l’alternativa per chi proprio non può fare a meno del fumo? Un’alternativa la propone una ricerca del British Medical Journal, affermando che può essere una soluzione fumare sigarette elettroniche solo saltuariamente.

Si legge all’interno dello studio: “Lo svapo di nicotina è molto meno dannoso del fumo di sigarette a breve e medio termine, seppur non privo di rischi sul lungo termine“. Ciò vuol dire che, se si fuma una sigaretta ogni tanto, è meglio prediligere lo svapo a quella tradizionale, pur considerando che il fumo, sulla lunga distanza, fa male a prescindere dall’oggetto utilizzato.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG