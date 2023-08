Frasi sulle rose: le citazioni e gli aforismi più belli ed emozionanti sul fiore simbolo dell’amore e della passione.

Le rose sono il fiore simbolo dell’amore universale, della passione e dell’eleganza. Con la loro straordinaria bellezza e grazia, da secoli sono al centro dell’attenzione non solo degli animi romantici, degli innamorati, ma anche di tantissimi scrittori e appassionati di letteratura. Non a caso, esistono moltissime frasi sulle rose tratte da poesie, raccolte di aforismi o altre opere di scrittori più o meno conosciuti.

Frasi che riescono a descrivere la vasta gamma di sentimenti che le rose sono in grado di esprimere, e che sottolineano il valore e la bellezza di un fiore intramontabile. Forse il più amato, di sicuro il più celebrato di tutti i tempi.

Le migliori frasi sulle rose

Se la rosa è la regina incontrastata del mondo dei fiori non sorprende che tanti grandi scrittori abbiano voluto dedicare a questo straordinario dono della natura qualche parola, qualche verso in grado di tesserne le lodi. Un omaggio alla meraviglia, alla bellezza, ai profumi e alle sfumature che solo le rose, che siano rosse, gialle o di altro colore, sono in grado di offrire.

Da Shakespeare a Gabriel Garcia Marquez, passando per Whitman e Pessoa, artisti di tutto il mondo hanno messo la loro penna e la loro genialità al servizio di questo splendido fiore, lasciandoci in eredità frasi che non sono solo un esercizio letterario, bensì un modo per esprimere il proprio affetto e la propria gratitudine a una persona casa o semplicemente a questa meraviglia del mondo floreale:

– Perché niente io chiamo questo immenso universo tranne te, mia rosa; in esso tu sei il mio tutto. (William Shakespeare)

– Cogli la rosa quando è il momento, ché il tempo lo sai che vola… e lo stesso fiore che oggi sboccia domani appassirà. (Walt Whitman)

– Niente si sa, tutto si immagina. Circondati di rose, ama, bevi e taci. Il resto è niente. (Fernando Pessoa)

– Una rosa non ha bisogno di predicare. Si limita a diffondere il proprio profumo. (Mahatma Gandhi)

– Smetterò di amarti solo quando un pittore sordo riuscirà a dipingere il rumore di un petalo di rosa che cade su un pavimento di cristallo di un castello mai esistito. (Jim Morrison)

– È il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante. (Antoine de Saint-Exupéry)

– Una rosa rossa non è egoista perché vuole essere una rosa rossa. Sarebbe orribilmente egoista se volesse che i fiori del giardino fossero tutti rossi e tutti rose. (Oscar Wilde)

– La rosa è senza perché: fiorisce perché fiorisce, non bada a se stessa, non chiede se la si vede. (Angelus Silesius)

– Se Zeus volesse donare un regno ai fiori, la rosa regnerebbe su tutti. (Saffo)

– Ma chi non osa afferrare la spina non dovrebbe mai desiderare la rosa. (Anne Brontë)

– Annaffierai le rose con le mie lacrime per sentire il dolore delle loro spine e il rosso bacio dei loro petali. (Gabriel Garcia Marquez)

Citazioni sulle rose: le più belle in assoluto di autori italiani

Con una semplice frase sulle rose si possono trasmettere messaggi di vario genere: d’amore, di amicizia, di sostegno. Quelle che abbiamo consigliato fin qui sono sicuramente frasi struggenti, romantiche e anche profonde, scritte da autori che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della letteratura mondiale.

Ma anche tra gli scrittori e i poeti italiani la rosa è stata spesso oggetto di celebrazioni, di omaggi di rara bellezza. Frasi e citazioni che possono essere utilizzate per comunicare a un’altra persona il nostro sentimento più profondo. Ecco alcuni degli aforismi sulle rose scritti da grandi personaggi della letteratura italiana:

– Non amo che le rose che non colsi. Non amo che le cose che potevano essere e non sono state. (Guido Gozzano)

– Buttate pure via ogni opera in versi o in prosa. Nessuno è mai riuscito a dire cos’è, nella sua essenza, una rosa. (Giorgio Caproni)

– Vorrei essere te, così violenta, così aspra d’amore, così accesa di vene di bellezza e così castigata. (Alda Merini, Per una rosa)

– E chissà se si può capire che milioni di rose non profumano mica, se non sono i tuoi fiori a fiorire, se i tuoi occhi non mi fanno più dormire. (Francesco De Gregori)

– La rosa ha le sue spine, e per questo è il fiore dell’amore. (Arturo Graf)