Frasi sulle ciliegie: citazioni e aforismi d’autore

Quali sono le più belle frasi sulle ciliegie? Vi presentiamo una selezione di citazioni e aforismi dedicati ad uno dei frutti più buoni.

Trovare al mondo una persona che non ama la ciliegia è quasi impossibile. Un frutto piccolo, che si consuma in fretta, ma che garantisce una vera e propria esplosione delle vie gustative.

Le più belle frasi sulle ciliegie

Un frutto piccolo, che forse anche grazie alla bellezza della sua pianta è impossibile non amare. Stiamo parlando delle ciliegie, squisitezze per il palato e la vista. La fioritura del suo albero – famosissima quella del Giappone – è qualcosa di meraviglioso, che annuncia l’arrivo della bella stagione, quella in cui si potranno gustare i frutti rossi. Vi presentiamo una selezione di frasi sulle ciliegie, scritte da grandi autori:

Come il guerriero è un uomo tra gli uomini, il fiore del ciliegio è un fiore tra i fiori. (Proverbio giapponese)

Ciliegi in fiore sul far della sera, anche quest’oggi è diventato ieri. (Kobayashi Issa)

Stamattina gli angeli in abiti bianchi si sono messi a ridere e parlare forte. E’ fiorito il ciliegio. (Fabrizio Caramagna)

Se si spezza un albero di ciliegio, dentro non si troveranno fiori. I fiori sono dentro la primavera. (Ikkyu Sojun)

Bisognerebbe chiedere ai bambini e agli uccelli che sapore hanno le ciliegie e le fragole. (Goethe)

Dentro il tuo ridere vedo tutte le ciliegie che mangi. Ridi coi gusti più buoni del mondo in bocca. (Fabrizio Caramagna)

Le amarene, aspre e gustose e le ciliegie, dolci, rosse e sensuali come un bacio. (Mogol)

E tu ridevi e rubavi ciliegie. Le nostre labbra accese, una cosa sola si era noi. (Mina)

Ti bacerò con labbra di ciliegia, doserò saggiamente passione e tenerezza e all’alba me ne andrò senza fare rumore. (Amalia Bautista)

Quando era in fiore il ciliegio, le prime sere d’aprile, che già si allungavano i giorni. (Enrico Thovez)

I ciliegi, ignari dello scorrere del tempo, hanno assistito silenti alla fioritura di tanti amori; i ciliegi, gli effimeri fiori che hanno assistito a molte separazioni. Anche quest’anno per vegliare dall’alto su sentimenti, spesso tenui e dolorosi come silenziose lacrime, hanno aperto i loro boccioli durante la primavera: la stagione dell’inizio. (Dal manga Boys Be)

Di sorrisi che hanno il colore della felicità e il gusto delle ciliegie. (Fabrizio Caramagna)

In certi momenti la felicità è troppo intensa, trabocca da non contenerla. Come adesso davanti al rosso rubino delle amarene contro il verde scuro delle foglie. Il piacere di guardarli tutti quei puntolini di un lucido rosso liquido. (Pia Pera)

“Sono vecchio”, disse un banco, “fra poco mi schianterò e cadrò in pezzi. Sono passati tanti anni, ormai, da quando ero un bel ciliegio frusciante al vento”. (Mimi Menicucci)

Vorrei che tutti potessero ascoltare il canto delle coturnici al sorgere del sole, vedere i caprioli sui pascoli in primavera, i larici arrossati dall’autunno sui cigli delle rocce, il guizzare dei pesci tra le acque chiare dei torrenti e le api raccogliere il nettare dai ciliegi in fiore. (Mario Rigoni Stern)

Cadono i fiori di ciliegio sugli specchi d’acqua della risaia: stelle, al chiarore di una notte senza luna. (Yosa Buson)

È la storia della mia vita: se c’è una ciliegia col verme tocca sempre a me. (Marilyn Monroe)

La vita è una ciliegia. La morte il suo nòcciolo, l’amore il ciliegio. (Jacques Prévert)

Ciliegie, dietro una vanno dieci. (Proverbio)

Frasi sulle ciliegie: citazioni e aforismi d’autore

