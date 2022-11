Frasi sulla gelosia: le più belle citazioni e gli aforismi dedicati a uno dei sentimenti più umani e complessi da provare.

Essere gelosi è naturale. Essere troppo gelosi, però, può diventare un problema. Un sentimento di gelosia è un sentimento comune, che spesso viene confuso con l’invidia, ma è qualcosa di molto più complesso e forse meno subdolo. Anche per questo tantissimi pensatori hanno voluto spiegarlo lasciandoci in eredità delle frasi sulla gelosia di incredibile profondità. Se hai bisogno anche tu di riflettere su questo sentimento che ti ha attanagliato il cuore, o semplicemente se vuoi capire da cosa può nascere, abbiamo selezionato per te alcune delle frasi sulla gelosia per lui o per lei più belle in assoluto.

Le migliori frasi sulla gelosia d’amore

Come ben sappiamo, l’invidia consiste nel desiderare qualcosa che appartiene a qualcun altro. La gelosia è invece la paura di perdere qualcuno o qualcosa che si ama. Un sentimento dunque molto più fragile e naturale, frutto molto spesso dell’autostima, di un senso di insicurezza ma anche di comportamenti ambigui da parte dei nostri partner.

coppia gelosia

Si tratta di un sentimento che tutti, nella vita, hanno provato, anche se con intensità minore. Ci sono persone più insicure che spesso si fanno travolgere dalla gelosia, al punto di rovinare quel che di bello hanno costruito. Ci sono altre che, invece, sono talmente sicure di sé da non riuscire a essere mai realmente gelose, con il risultato di far sentire il partner poco amato. Insomma, la gelosia è medicina e veleno per una storia d’amore. Il segreto per poterla gestire è, come sempre, l’equilibrio.

Per poter comprendere ancora meglio cosa sia la gelosia, da cosa nasca e cosa comporti, ecco alcuni aforismi sulla gelosia davvero emozionanti:

– La gelosia è un mostro dagli occhi verdi che dileggia la carne di cui si nutre. (William Shakespeare)

– La gelosia è sovente solo un inquieto bisogno di tirannide applicato alle cose dell’amore. (Marcel Proust)

– La gelosia nasce sempre con l’amore, ma non sempre muore con lui. (François de La Rochefoucauld)

– Se la gelosia è un segnale d’amore, è come la febbre dell’ammalato, per il quale averla è un segnale di vita, ma di una vita malata e mal disposta. (Miguel de Cervantes)

– Gelosia al punto giusto: stuzzicare senza soffocare. (Marta Marzotto)

– Parlo della gelosia che svuota le vene all’idea che l’essere amato penetri un corpo altrui, la gelosia che piega le gambe, toglie il sonno, distrugge il fegato, arrovella i pensieri, la gelosia che avvelena l’intelligenza con interrogativi sospetti, paure, e mortifica la dignità con indagini, lamenti, tranelli, facendoti sentire derubato. (Oriana Fallaci)

– Ci si abitua a non mangiare, a soffrire il mal di denti o di stomaco, ci si abitua persino all’assenza dell’essere amato, ma non ci si abitua alla gelosia. (Colette)

Citazioni sulla gelosia

Abbiamo visto citazioni splendide sulla gelosia in amore. Esistono però anche frasi sulla gelosia in amicizia, o sulla gelosia più in generale, che vanno ad analizzare in profondità questo sentimento spesso facendocene cogliere altri aspetti molto importanti. Se vuoi saperne ancora di più, ecco altre frasi che potrebbero fare al caso tuo:

– Credo di essere una delle persone più gelose del mondo. La mia mano destra è gelosa se la sinistra dipinge un bel quadro. (Andy Warhol)

– La gelosia, quando è arrabbiata, commette più crimini rispetto all’interesse e all’ambizione. (Voltaire)

– Come geloso, io soffro quattro volte: perché sono geloso, perché mi rimprovero di esserlo, perché temo che la mia gelosia finisca col ferire l’altro, perché mi lascio soggiogare da una banalità: soffro di essere escluso, di essere aggressivo, di essere pazzo e di essere come tutti gli altri. (Roland Barthes)

– Gli esseri umani sono creature sospettose gelose. Quando vedono qualcosa di perfetto, vogliono trovare un difetto. (Gosho Aoyama)

– Il geloso è un fastidio per gli altri, ma è un tormento a se stesso. (William Penn)

– La gelosia è una prigione nella quale l’individuo si rinchiude da solo. Non ci viene spinto a forza da qualcuno. Ci entra di sua spontanea volontà, chiude la porta a chiave dall’interno e getta la chiave dalla finestra, al di là delle sbarre. E nessuno sa che lui è incarcerato lì dentro. (Murakami)

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG