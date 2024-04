Vi proponiamo una selezione di belle frasi sulla fratellanza, utili per riflettere e continuare a sperare nell’amore universale.

Uno dei valori che, purtroppo, continua a latitare in tutto il mondo è la fratellanza. In ogni epoca se n’è parlato, eppure siamo ancora lontani anni luce da quell’amore universale che ci rende tutti fratelli. Vediamo quali sono le più belle frasi sulla fratellanza, utili per riflettere sull’argomento.

Le più belle frasi sulla fratellanza

Se ci fosse più fratellanza, il mondo sarebbe il luogo ideale. Benché se ne parli da tempo immemore, questo sentimento latita ogni giorno di più. Basta guardare il telegiornale, leggere la prima pagina di un quotidiano o fare un ‘giro’ sui social per rendersi conto che siamo immersi in un mondo dove la fraternità universale non esiste. D’altronde, spesso non si riesce ad essere amorevoli con i propri consanguinei, figuriamoci con persone con le quali non si condividono cultura, tratti somatici e via dicendo. Di seguito, vi proponiamo una selezione di belle frasi sulla fratellanza:

La fratellanza è bella! Gesù Cristo ha portato alla sua pienezza anche questa esperienza umana dell’essere fratelli e sorelle, assumendola nell’amore trinitario e potenziandola così che vada ben oltre i legami di parentela e possa superare ogni muro di estraneità. (Papa Francesco)

Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non abbiamo ancora imparato la semplice arte di vivere insieme come fratelli. (Martin Luther King)

Il pane che è sempre il nostro pane e mai il mio pane. (Ermes Ronchi)

La fratellanza è, non v’ha dubbio, la base d’ogni società, la condizione di ogni progresso. (Giuseppe Mazzini)

La fratellanza è la capacità di riconoscere noi stessi negli altri e gli altri in noi stessi. (Fabrizio Caramagna)

Compassione, amorevole gentilezza, altruismo, senso di fratellanza e sorellanza: queste sono le chiavi dello sviluppo umano, non solo nel futuro ma anche nel presente. (Dalai Lama)

Io ho davanti a me un sogno, che un giorno sulle rosse colline della Georgia i figli di coloro che un tempo furono schiavi e i figli di coloro che un tempo possedettero schiavi, sapranno sedere insieme al tavolo della fratellanza. (Martin Luther King)

Sì, sei mio fratello. Siete tutti i miei fratelli che amo. Ma che sapore spaventoso ha, a volte, la fraternità! (Albert Camus)

Tutti gli uomini sono fratelli e perciò sanno troppe cose l’uno sul conto dell’altro. (Joseph Conrad)

È possibile parlare di solidarietà e che “siamo tutti uniti”, in un’economia basata sulla concorrenza spietata? Fin dove arriva la nostra fratellanza? (José Mujica)

Ho spesso notato che quando i polli smettono di litigare per il loro cibo, spesso scoprono che ce n’è abbastanza per tutti. Mi chiedo se potrebbe non essere lo stesso con la razza umana. (Don Marquis)

Vivete insieme come fratelli e fate affari fra di voi come stranieri. (Proverbio arabo)

In una società basata sullo spirito di competizione, non ci può essere fratellanza; e nessuna riforma, nessuna imposizione, nessuno metodo educativo potrà generarla. (Jiddu Krishnamurti)

Per quanto tu la possa predicare, imporre o accettare, non puoi contribuire in alcun modo a quella condizione ideale della mente e del cuore conosciuta come Fratellanza, a meno che tu non la viva in prima persona. (Faith Baldwin)

La religione più elevata è quella di coltivare la fratellanza universale e di considerare tutte le creature simili a se stessi. (Sri Guru Nanak)

L’umanità troverà in se stessa la forza di vivere per la virtù anche senza credere nell’immortalità dell’anima! La troverà nell’amore per la libertà, per l’uguaglianza, per la fratellanza. (Fëdor Dostoevskij)

Sull’uguaglianza e sulla libertà sono nati comunismo e capitalismo, sulla fraternità non è nato ancora un bel niente. Ma senza fraternità il capitalismo non può che ritornare a essere selvaggio, e il comunismo non può trovare altra espressione di quella che storicamente ha avuto. (Umberto Galimberti)

La libertà e la fraternità sono delle parole, mentre l’uguaglianza è una cosa. (Henri Barbusse)

La differenza è che il nostro sistema funziona perché si basa su quella verità che è l’egoismo della gente, e il loro non funziona perché si basa su quella favola che è la fratellanza. (Philip Roth)

L’amore per l’essere indifeso, l’amore per il povero e per lo straniero, sono il principio dell’amore fraterno. (Erich Fromm)

Uomini, pace! Nella prona terra troppo è il mistero; e solo chi procaccia d’aver fratelli in suo timor, non erra. (Giovanni Pascoli)

Non c’è più giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. (San Paolo, Lettera ai Galati)

L’Eternità, l’Uguaglianza e la la Libertà sono dei diritti, La Fraternità è un obbligo morale. (Jacques Attali)

Fratellanza: buttare un seme, sempre e comunque, è fondamentale

Anche se il valore della fratellanza non è stato, non è e molto probabilmente non riuscirà mai ad essere universale, è fondamentale continuare a buttare un seme. Magari, qualcosa di positivo nascerà, chi può dirlo? Come sempre, la speranza è l’ultima a morire.