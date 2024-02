Quali sono le migliori frasi sull’ipocrisia? Vi presentiamo una selezione di citazioni e aforismi per riflettere su un grande difetto.

L’ipocrisia è un difetto enorme, che è difficile estirpare. Quando si incontrano persone con questo vizietto, l’unica cosa da fare è darsela a gambe. Inutile improvvisarsi salvatori della Patria: soggetti di questo tipo non cambieranno mai. Vediamo quali sono le migliori frasi sull’ipocrisia.

Le migliori frasi sull’ipocrisia

Avete mai avuto a che fare con una persona ipocrita? Si definiscono tali coloro si spacciano per altri, che indossano una maschera per arrivare a scopi ben precisi. Questo enorme difetto altro non è che una simulazione di qualcosa che non esiste, con il solo fine di esercitare potere sull’altro. Nella maggior parte dei casi, soggetti di questo tipo non cambieranno mai, per cui è inutile eleggersi a crocerossine. E’ maglio abbandonare la battaglia prima che sia troppo tardi. Di seguito, una selezione delle migliori frasi sull’ipocrisia:

Colui che si permette di dire una bugia una volta, trova molto più facile farlo una seconda volta. (Thomas Jefferson)

Durante il carnevale gli uomini indossano una maschera in più. (Xavier Forneret)

Non abbiate paura della solitudine: lì non ci sono parenti. (Mirko Badiale)

L’ipocrisia è dare il veleno a qualcuno e augurargli la sua pronta guarigione. (Fabrizio Caramagna)

È una triste verità che perfino i grandi uomini hanno parenti poveri. (Charles Dickens)

Se volete star contenti alla larga dai parenti. (Georges Simenon)

L’uomo è un animale che finge, e non è mai tanto se stesso come quando recita. (William Hazlitt)

Quale vantaggio hanno i bugiardi? Che quando dicono la verità non sono creduti. (Aristotele)

Ci sono molte persone nel mondo, ma ci sono ancora più volti, perché ognuno ne ha diversi. (Rainer Maria Rilke)

Chi muore senza portare nella propria tomba almeno una pedata ricevuta in dono da un qualche amico? (William Shakespeare)

Per me odioso, come le porte dell’Ade, è l’uomo che occulta una cosa nel suo seno e ne dice un’altra. (Omero)

L’unico vizio che non può essere perdonato è l’ipocrisia. Il pentimento di un ipocrita è esso stesso ipocrisia. (William Hazlitt)

L’amore è incompatibile con l’ipocrisia. (Paolo di Tarso)

Lo sguardo della gente non osserva ma analizza l’ipocrisia che c’è nell’aria emana una gran puzza. (Nesli)

Non giudico l’ipocrita, ma chi tace di fronte all’ipocrisia. (Menotti Lerro)

Quando la necessità ci costringe a usare parole sincere, cade la maschera e si vede l’uomo. (Lucrezio)

Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. (Luigi Pirandello)

Nessuno può mostrare troppo a lungo una faccia a sé stesso e un’altra alla gente senza finire col non sapere più quale sia quella vera. (Nathaniel Hawthorne)

La cortesia non è altro che un sottile strato di vernice che copre l’egoismo generale. (Honoré de Balzac)

L’ipocrisia non è nulla, in realtà, se non una speranza orribile. (Victor Hugo)

Tutti noi indossiamo una maschera, e arriva il momento in cui non siamo in grado di rimuoverla senza rimuovere alcuni lembi della nostra pelle. (André Berthiaume)

Tutti nascono ipocriti. (Søren Kierkegaard)

L’ipocrisia del mondo non ha alcuna obiezione particolare al vizio, ma un’insuperabile ripugnanza a sentire il vizio chiamato con il suo nome proprio. (William Makepeace Thackeray)

L’ipocrisia è spesso vestita con abiti religiosi. (Hosea Ballou)

Frasi sull’ipocrisia per riflettere su se stessi e sugli altri

Le frasi sull’ipocrisia non sono finite qui. D’altronde, di ipocriti ne è pieno il mondo. Di seguito, una selezione di citazioni per riflettere su se stessi e sugli altri: