Vi proponiamo una selezione delle più belle frasi sul relax per ricordare sempre che il riposo del corpo e dell’anima è fondamentale.

Nella vita, a prescindere dai periodi, un pizzico di relax deve sempre esserci: ne va del benessere, sia fisico che mentale. Lo stress può fare danni che neanche immaginate. Vi proponiamo una selezione di frasi sul relax per riflettere sulla sua importanza e ricordare che staccare la spina serve.

Le più belle frasi sul relax

Avere una vita frenetica, senza neanche un po’ di spazio per respirare con consapevolezza, è deleterio. Lo stress, anche se non sembra, si accumula e può causare problemi sia fisici che mentali. Ogni giorno, a prescindere dagli impegni, bisognerebbe trovare un po’ di tempo per sé. Non servono grandi cose, viaggi dall’altra parte del mondo o pomeriggi interi in centri benessere. Basta ritagliarsi qualche minuto e lasciare i problemi fuori dalla ‘testa’. Vi proponiamo una selezione di frasi sul relax per riflettere sulla sua importanza:

Non è tanto per la sua bellezza che la foresta reclama il cuore degli uomini, quanto per quel qualcosa di sottile, quella qualità dell’aria che emana dai vecchi alberi, che cambia così meravigliosamente e rinnova uno spirito stanco. (Robert Louis Stevenson)

Sdraiarsi in un campo, odorare la terra e dirsi che proprio essa è il termine e la speranza dei nostri affanni, e che sarebbe vano cercare qualcosa di meglio per riposare e dissolversi. (Emil Cioran)

Il riposo non è l’ozio: è sdraiarsi sull’erba in un giorno d’estate ascoltando il mormorio dell’acqua o guardare le nuvole fluttuare nel cielo, non una perdita di tempo. (John Lubbock)

La pace viene da dentro. Non cercarla al di fuori da te. (Buddha)

Non c’è nulla che provochi più trambusto delle persone che cercano il relax. (Luc Versteylen)

Il riposo è un’arma. (Robert Ludlum)

Anche la donna più forte ha bisogno di un posto dove potersi rilassare. (Barbara Taylor Bradford)

Rilassati, raccogliti, allontana da te ogni altro pensiero. Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell’indistinto. (Italo Calvino)

Impara a rilassarti. Il tuo corpo è prezioso, poiché ospita la tua mente e il tuo spirito. La pace interiore inizia da un corpo riposato. (Norman Vincent Peale)

Sedersi all’ombra, in una bella giornata, e guardare in alto verso le verdi colline lussureggianti, è il miglior riposo. (Jane Austen)

Quando ho bisogno di ricreare me stesso vado in cerca della foresta più buia, della palude più fitta e impenetrabile: qui risiede la forza, la quintessenza della Natura… la vasta, selvaggia, terribile madre di noi tutti, la Natura. (Henry David Thoreau)

Riposa e sii grato. (William Wordsworth)

Ovunque ho cercato la pace senza trovarla, se non in un angolo con un libro. (Tommaso da Kempis)

Il riposo è il condimento che rende dolce il lavoro. (Plutarco)

Frasi sul relax. Rilassati, sei in un viaggio di scoperta, lascia che la vita ti si riveli. (Melody Beattie)

Quando sono in campagna, vorrei vegetare come la campagna. (William Hazlitt)

Se ti accorgi di essere nervoso, fermati, rilassati e fai tre respiri profondi. Dopo di che fai un piccolo passo e poi un altro. È così che le persone arrivano in cima all’Everest. (Martha Beck)

Per rilassarsi, mettere la mente in folle. (Alessandro Morandotti)

È richiesto per il rilassamento della mente che si faccia uso, di tanto in tanto, di propositi scherzosi e di battute. (San Tommaso d’Aquino)

Una vita tranquilla, appartata, in campagna. Con la possibilità di essere utile alle persone che si lasciano aiutare, e che non sono abituate a ricevere. E un lavoro che si spera possa essere di una qualche utilità; e poi riposo, natura, libri, musica, amore per il prossimo. Questa è la mia idea di felicità. (Lev Tolstoj)

C’è tale pace profonda e tale immensa bellezza nella natura, proprio perché nulla cerca di trasgredire i suoi limiti. (Rabindranath Tagore)

La tua mente risponderà a più domande se impari a rilassarti e ad aspettare le risposte. (William S. Burroughs)

Un gatto abbandona il suo corpo sul pavimento come fosse acqua. È riposante anche solo vederlo. (William Lyon Phelps)

Se io provassi a rilassarmi, andrei a pezzi. Ho sempre vissuto così, da tanto tanto tempo, e anche adesso è l’unico modo in cui posso vivere. Se una sola volta mi lasciassi andare, non potrei più tornare indietro. E se andassi a pezzi, il vento mi spazzerebbe via. (Haruki Murakami)

Frasi sul relax per ogni occasione

Il relax si può cercare in casa, in natura e perfino in un centro commerciale. Non importa dove lo si trova, è fondamentale coltivarlo, come se fosse un fiore.