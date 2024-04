Vi proponiamo una selezione di frasi seducenti scritte da grandi autori, da sfoderare in caso di necessità.

La seduzione è un’arte e non tutti possono dire di saperla utilizzare nel modo giusto. Così come non ci si improvvisa artisti, non si può diventare affascinanti dall’oggi al domani. Eppure, ognuno ha una propria sensualità che chiede di venire a galla: bisogna solo avere voglia e modo di farla uscire. Vi proponiamo una selezione di frasi seducenti che potete utilizzare in ogni occasione.

Frasi seducenti scritte da grandi autori

Tutti sono in grado di sfoderare armi seduttive, ma in molti non sanno di averle. La seduzione è insita in ogni persona, ma solo alcune riescono ad utilizzarla correttamente, senza sbagliare modi e tempi. Si può essere sensuali con lo sguardo, con un atteggiamento e perfino con un profumo. Non ci sono regole ferree, il segreto sta nella capacità di ammaliare l’altro. Pensate che alcuni soggetti riescono a farlo senza esserne consapevoli. Vi proponiamo una selezione di frasi seducenti da usare in caso di bisogno:

Colui che suscita desideri può facilmente vedersi condannato a spegnerli. (Giacomo Casanova)

La scorsa notte lei indossava troppo rosso e non abbastanza vestiti. Questo è sempre un segno di disperazione nella donna. (Oscar Wilde)

La sensualità affretta spesso la crescita dell’amore, così che la radice rimane debole e facile da strappare. (Friedrich Nietzche)

Sensuale ed unica non è la donna di facili costumi, ma colei che crea una fantastica e sfacciata dipendenza. (Luciano Sante Manara)

L’istinto di ferocia bestiale si celava in fondo alla sua sensualità possente. (Gabriele D’Annunzio)

L’eros è un programma che si svolge nei grovigli elettronici della mente. (Italo Calvino)

Un rapporto d’amicizia che sia fra uomini o fra donne, è sempre un rapporto d’amore. E in una carezza, in un abbraccio, in una stretta di mano a volte c’è più sensualità che nel vero e proprio atto d’amore. (Dacia Maraini)

Il sacro poeta deve essere casto, i versi non è necessario che lo siano. (Catullo)

Il gioco più intelligente è la sensualità. (Anonimo)

Ha un volto che dichiara la sensualità che le brilla negli occhi, una bocca avida, uno sguardo provocante. Ma invece di mettere in mostra il suo erotismo, ne prova vergogna. Lo soffoca. E tutto questo desiderio, questa libidine, girano dentro di lei rimestando un veleno di gelosia e invidia. (Anaïs Nin)

Era una donna molto sensuale. “Uccello” lo scriveva sempre con due Z. (Giampiero Cason)

La sensualità senza amore è un peccato; l’amore senza sensualità è peggio di un peccato. (Jose Bergamin)

La sensualità è la possibilità permanente di riscattare il mondo dalla prigionia della sua insignificanza. (Nicolás Gómez Dávila)

L’amore sensuale riesce a farci dimenticare quello celeste. Da solo non potrebbe farlo, ma poiché ha inconsciamente in sé l’elemento dell’amor celeste, ci riesce. (Franz Kafka)

Il matrimonio è il sepolcro dell’amore; però dell’amor pazzo, dell’amore sensuale. (Francesco Domenico Guerrazzi)

L’amore sensuale è destinato a spegnersi una volta soddisfatto; per poter durare, esso deve essere associato, fin dagli inizi, ad elementi di pura tenerezza, deviati dallo scopo sessuale, o subire ad un certo punto una trasposizione di questo genere (Sigmund Freud)

Una delle cose più tristi della nostra cultura è che sottolineiamo sproporzionatamente l’aspetto sessuale di un rapporto. È un peccato, perché così ci lasciamo sfuggire la tenerezza, il calore. Il bacio inaspettato, il tocco sulla spalla quando ne avete più bisogno… ecco la gratificazione «sensuale». (Leo Buscaglia)

L’estrema sensualità degli sguardi complici, mentre le persone intorno a voi non si accorgono di nulla.(Anonimo)

Attraverso tutti gli scalini dell’umanità tu vai con me dalla sensualità più sfrenata alla più spirituale spiritualità, e solo in te io vidi vera superbia e vera femminile umiltà. (Friedrich Schlegel)

Sensualità non è ostentazione, ma eleganza. Sensualità non è un paio di gambe, ma essenza, presenza, intensità. La sensualità è intelligenza espressa con femminilità. (Luce Argentea)

Più che il modo di camminare, è la meta verso cui è diretta che rende sensuale la camminata di una donna. (Fabrizio Caramagna)

Scoprì che il piacere dei sensi non consiste, come aveva sempre creduto, in un atto unico. La sensualità può rivelarsi in ogni gesto, nel modo di accendere una sigaretta, di sbucciare una mela. (Violet Keppel Trefusis)

Aveva una sensualità capace di strappare dolcemente, a una a una, le sottili membrane che avvolgono il cuore umano (Haruki Murakami)

La sensualità è una potenza segreta del mio corpo. (Anaïs Nin)

Frasi seducenti per ogni occasione

Le frasi seducenti possono essere sfoderate in ogni occasione, sia per fare colpo su qualcuno che per lanciare qualche frecciatina. Di seguito, vi proponiamo un’altra selezione di citazioni di personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo: