“La sinistra parla, la Lega fa”: le frasi più iconiche di Matteo Salvini

Vi presentiamo una raccolta delle frasi più belle e iconiche di Matteo Salvini, politico che fa tutto “con il cuore padano”.

Vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini è uno dei politici più divisivi e riconoscibili della scena italiana. Leader della Lega, ha saputo costruire nel tempo un linguaggio diretto e popolare, capace di diventare slogan, meme e tormentone social. Ripercorriamo la sua carriera (e la sua comunicazione) attraverso le sue frasi più famose, tra politica, ironia e identità.

Le frasi più belle di Matteo Salvini

Con Matteo Salvini non esistono mezze misure: o lo ami, o lo contesti. Nel corso della sua carriera è riuscito a costruire una propria narrazione fatta di semplicità, orgoglio identitario e difesa delle radici. Nonostante le critiche, ha sempre rivendicato autenticità e vicinanza alla “gente comune”.

Ecco alcune delle sue frasi più rappresentative:

  • Io dico quello che penso, sempre. Anche se non piace.
  • La Lega è unita da Nord a Sud per la libertà. I comunisti ci insultano e ci minacciano di morte ma non ci pieghiamo.
  • L’Italia ha bisogno di lavoro, salute, sicurezza e libertà, ora più che mai.
  • Ho la testa dura, ma non la bacchetta magica.
  • Penso agli italiani prima che all’Europa. È egoismo? È buon senso.
  • Ho rinunciato a tutto, posso anche prendere una scopa e pulire lo studio.
  • La politica non è un mestiere, è una missione: o la fai col cuore, o lascia perdere.
  • Meno parole e più fatti: è così che si cambia davvero.
  • La libertà non si chiede, si difende.
  • Non mi vergogno delle mie idee. Mi vergognerei solo se smettessi di difenderle.
  • Le radici non sono un peso: sono la nostra forza.

Matteo Salvini: le frasi più iconiche

Che piaccia o no, Matteo Salvini è uno dei comunicatori più efficaci della politica italiana contemporanea. Nato come leader del Carroccio lombardo, ha saputo trasformarsi in volto televisivo, social influencer e uomo da comizi di piazza, capace di generare titoli e hashtag in serie.

Ecco una selezione delle sue frasi più iconiche – quelle che, nel bene e nel male, sono entrate nella cultura pop italiana:

  • Prima gli italiani!
  • Bacioni!
  • Chi sbaglia paga. Punto.
  • Non mollo mai.
  • Chiudiamo i porti.
  • Io tiro dritto.
  • È finita la pacchia.
  • La sinistra parla, la Lega fa.
  • La gente è il mio partito.
  • Viva l’Italia, viva gli italiani!
  • A Bruxelles pensano di comandare? Gli italiani decidono da soli.
  • Io ci metto la faccia, sempre.
  • Il sorriso è la mia forza.

ultimo aggiornamento: 21 Ottobre 2025 10:26

