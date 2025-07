Una raccolta delle frasi più belle e iconiche di Luciana Littizzetto, la comica che ha rivoluzionato la TV con la sua ironia tagliente e femminista. Per ridere, ma anche per riflettere.

Attrice, scrittrice, conduttrice e soprattutto comica pungente e irriverente, Luciana Littizzetto è da anni una delle voci più schiette e amate della televisione italiana. Dal cinema alla TV, passando per i suoi libri e le sue apparizioni cult a Che tempo che fa, ha fatto della satira e dell’ironia un’arma potentissima, capace di far ridere ma anche riflettere. Ripercorriamo la sua carriera attraverso le sue frasi più belle e memorabili, alcune diventate veri e propri tormentoni o gif virali sui social.

Le frasi più belle di Luciana Littizzetto

Con Luciana Littizzetto non si bara: o la adori o ti infastidisce, perché non fa sconti a nessuno. Femminista, schietta, controcorrente, con una capacità rara di coniugare leggerezza e profondità, comicità e dolore. Non è mai stata “la bella di turno” e non ha mai voluto esserlo. Ha fatto della parola il suo corpo, il suo abito e il suo palcoscenico.

Ecco una selezione delle sue frasi più iconiche, ironiche e intelligenti:

Ci sono cose nella vita che si risolvono solo con un vaffancul*.

Credimi, i cellulari sono l’unica cosa che gli uomini sono fieri d’avere piccolo!

Coltivatevi l’anima. Non fate come le piante grasse che marciscono dal di dentro.

E’ che sto punto G non ce l’hanno tutte le donne. Qualcuna sì e qualcuna no. Se ce l’hai ce l’hai di serie. In dotazione dalla nascita. Non te lo puoi mica far mettere come optional tipo alzacristalli elettrici.

Dicono sempre l’Italia per i giovani, il futuro dei giovani, i giovani per l’Italia del domani e poi quelli che ci governano sono una carica di nonni.

Tutti i funghi possono essere mangiati, alcuni però una volta sola.

Io lo so come sono fatti i maschi. Già il terzo giorno di ferie vanno in paranoia perché non sanno cosa fare. Bamblinano in pigiama avanti e indietro senza combinare un tubo. Figurarsi quando vanno in pensione.

Meglio che mi fidanzi col mio albero di natale. Sembra essere l’unico ad avere le palle.

Un uomo che ci picchia è uno stronz*. Sempre. E dobbiamo capirlo subito. Al primo schiaffo. Perché tanto arriverà anche il secondo, e poi un terzo e un quarto.

Dicono che le donne siano come le acciughe: tolta la testa tutto il resto è buono. Son cose che fan piacere.

La palestra è anche un luogo di socializzazione. Si divide tutto. Attrezzi, macchine, verruche e funghi.

Ma quali rose rosse, ma quali bouquet di mammole?! Date retta a me: mazzi di scarpe. Questo è il desiderio inconfessabile di ogni femmina.

Gli uomini in casa sono come i peli in bocca: danno noia.

Il vero uomo è un po’ come l’apparizione di un UFO. Tutte un po’ ci credono, tutte un po’ ne parlano, ma nessuna giurerebbe davvero di averlo visto.

