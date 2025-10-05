“Non è che sono cinico, sono ligure”: le frasi più belle e ironiche di Fabio Fazio

Pronti a una carrellata delle frasi più belle e iconiche di Fabio Fazio? Ecco una serie di pensieri del conduttore televisivo dalla grande sensibilità e dall’attenzione verso la cultura, le parole e lo sguardo critico sulla realtà.

Fabio Fazio è nato a Savona il 30 novembre 1964. Ha iniziato la sua carriera in ambito radiofonico e televisivo, diventando uno dei più noti e apprezzati conduttori italiani. Nel suo programma TV Che tempo che fa, ospita autori, artisti, politici e mantiene sempre un rapporto di rispetto con l’interlocutore e il pubblico. Ripercorriamo la sua lunga carriera con alcune delle sue frasi più belle e significative, raccolte da interviste, libri, apparizioni pubbliche.

Le frasi più belle di Fabio Fazio

Fabio Fazio è noto al grande pubblico per la sua delicatezza nel gestire temi culturali e sociali spesso spinosi, per l’amore verso la letteratura, e per non aver paura di riflettere, anche con ironia, sui paradossi della vita.

Garbatezza e ironia intelligente gli permettono di mettere a proprio agio ospiti e pubblico. Ha un carattere riflessivo e curioso ed è particolarmente apprezzato per la sua pacatezza e capacità di dialogo, tratti che lo rendono un volto unico nel panorama televisivo italiano. Ecco una selezione di sue frasi profonde, riflessive, talvolta ironiche:

Siccome in televisione le parole hanno un potere gigantesco, penso che bisogna usarle sempre con rispetto per la persona che hai di fronte e per chi ti ascolta.

Non è che sono cinico, sono ligure. E i liguri hanno un senso pratico delle cose, è inutile far finta…

È diventato evidente che chi non paga le tasse non commette solo un reato ma un delitto: se mancano posti letto e respiratori è anche colpa sua.

Mi hanno regalato una pianta da salotto, l’ho messa in cucina. Mi farà causa?

Mi domando: ma i genitori dei sette nani erano ubriachi quando hanno scelto quei nomi lì ai loro figli?

C’è un momento in cui si percepisce il piacere, anche fisico, di leggere. Per me quel momento è coinciso con la fine della scuola. Perché quando finisce l’obbligo, il dovere della lettura si trasforma in piacere e quei libri che erano stati vissuti come momento di studio diventano scelte personali. È l’inizio del tuo telecomando.

Fabio Fazio: le frasi più iconiche

Oltre alle riflessioni contemplative, Fabio Fazio ha detto cose che sono diventate iconiche, spesso per la loro originalità, per l’ironia o per come catturano qualcosa di vero sull’Italia, la cultura, la televisione, la vita.

Dall’amore in senso stretto, a quello per i libri, passando per la televisione ed altre frasi dalle sfumature variegate. Ecco le più memorabili: