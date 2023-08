Frasi dei santi: le citazioni più belle sulla vita, sulla sofferenza, sull’amore e sull’importanza della preghiera.

Nel corso dei secoli, uomini e donne illuminati hanno lasciato a tutti noi, fedeli o meno, un’eredità fatta di saggezza, fede e speranza, attraverso parole cariche di ispirazione. I santi sono delle figure spirituali venerate per la loro profonda connessione con il mondo divino, in grado di offrire un tesoro inestimabile di insegnamenti tramandati attraverso le generazioni. Di frasi dei santi in grado di parlare al cuore di ogni persona, anche di chi è lontano dalla fede, ne esistono moltissime. Scopriamo insieme alcune delle più belle per riflettere sulla vita, la spiritualità e il significato profondo dell’esistenza umana.

Le migliori frasi dei santi sulla vita

Fonte inesauribile di ispirazione e guida per coloro che cercano la verità e la consapevolezza interiore, le frasi dei santi si distinguono per la loro semplicità e la potenza intrinseca, capace di risvegliare un senso di meraviglia e di trasformazione in coloro che le leggono. Sono come brevi frammenti di verità, risuonano nel cuore e nella mente, spingendoci a riflettere sulla profondità dell’anima e a intraprendere spesso un viaggio di crescita spirituale.

mani intrecciate preghiera

In questo paragrafo ne scopriremo alcune delle più significative, pronunciate da vari santi nel corso dei secoli. Ognuna di esse rappresenta un dono prezioso che può incoraggiarci a sviluppare la nostra spiritualità, a coltivare l’amore e la compassione e ad abbracciare il divino che è insito nel cuore di tutti noi. Ecco un elenco delle più belle:

– Credi per comprendere. Comprendi per credere. (Sant’Agostino d’Ippona)

– Non uscire da te stesso, rientra in te: nell’intimo dell’uomo risiede la verità. (Sant’Agostino d’Ippona)

– Quando prosperità mondane e piaceri ti arridono, non lasciarti incantare, non prenderne diletto; entrano in noi blandamente, ma quando li abbiamo dentro ci mordono come serpenti. (Sant’Antonio di Padova)

– I vestiti che tu conservi in casa, appartengono a coloro che sono svestiti; le scarpe che tu lasci invecchiare inutilmente, appartengono agli infelici che hanno i piedi nudi. (San Basilio Magno)

– Se ciascuno si accontentasse del necessario e donasse ai poveri il superfluo, non vi sarebbero né ricchi né poveri. (San Basilio Magno)

– La pietà è uno condimento a tutte le virtù che può avere un uomo. (San Bernardino da Siena)

– L’ora di fare il bene è subito. (Santa Caterina da Siena)

– La pazienza modera la sregolatezza di queste tre parti: lega la lingua col silenzio, compone il viso con la tranquillità, calma il cuore con la dolcezza. (San Claude de la Colombière)

– Chi vuole trovare il vero riposo per la sua anima impari l’umiltà! (San Doroteo di Gaza)

– Se vuoi salvare anime, prenditi cura dei corpi. (Santa Francesca Cabrini)

– Non ferire o umiliare i nostri fratelli è il nostro primo dovere verso di loro, ma non è sufficiente fermarsi lì. Abbiamo una missione più alta: essere loro di servizio dovunque ne abbiano necessità. (San Francesco d’Assisi)

– Niente ti turbi: tutto passa, ciò che non è eterno, è niente! (San Giovanni Bosco)

– Non rimandate al domani il bene che potete fare oggi, perché forse domani non avrete più tempo. (San Giovanni Bosco)

– Molta sapienza unita a una moderata santità è preferibile a molta santità con poca sapienza. (Sant’Ignazio di Loyola)

– È il caso che fa l’eroe, ma è il valore di tutti i giorni che fa il giusto. (San Pio da Pietrelcina)-

– La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. (San Paolo)

– Il bene può esistere senza il male, laddove il male non può esistere senza il bene. (San Tommaso d’Aquino)

Frasi dei santi sull’amore e la sofferenza

Le frasi dei santi sono in grado di toccare l’animo sia dei credenti e dei devoti che di chi è semplicemente in cerca di ispirazione. I santi sono stati infatti degli esempi di saggezza e hanno lasciato in eredità riflessioni molto importanti e universali su sentimenti come l’amore, la pace e la sofferenza.

Le parole delle persone sante sono come luci che brillano nel buio e possono offrirci orientamento e conforto nel duro cammino della vita, fatto di momenti belli e altri meno belli. Ecco alcune delle citazioni più emozionanti e profonde sull’amore e sulla sofferenza:

– Ama e fa ciò che vuoi. (Sant’Agostino di Ippona)

– Colui che ama, fa tutto senza fatica, oppure ama la sua fatica. (Santa Bernadetta Soubirous)

– Perché bisogna soffrire? Perché quaggiù l’Amore puro non esiste senza sofferenza. (Santa Bernadetta Soubirous)

– Nulla è impossibile per chi crede, nulla è difficile per chi ama. (San Bernardo di Chiaravalle)

– L’amore aggiusta le cose storte. (Santa Caterina da Genova)

– Le sofferenze sono per noi delle ali per volare al cielo. (San Cipriano)

– Non è per la grandezza delle nostre azioni che noi piaceremo a Dio, ma per l’amore con cui le compiamo. (San Francesco di Sales)

– L’amore non si paga che con amore. (San Giovanni della Croce)

– L’amore soffre ogni cosa, crede ogni cosa, tutto spera, tutto sopporta. (San Giovanni di Dio)

– Nella preghiera ben fatta i dolori si sciolgono come neve al sole. (San Giovanni Maria Vianney)

– Amare è volere il bene di qualcuno. (San Tommaso d’Aquino)