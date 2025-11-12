Da Parli parli a Marisol, passando per Shangai e Fotografia: ecco una raccolta di frasi tratte dalle canzoni più belle di Carl Brave.
Carl Brave è uno degli artisti più apprezzati degli ultimi anni. Le sue canzoni, sempre accompagnare da sonorità particolari, raccontano la vita vera e forse è proprio questa la sua marcia in più. Vi proponiamo una raccolta di frasi tratte dai suoi brani più belli.
Le frasi più belle di Carl Brave
All’anagrafe Carlo Luigi Coraggio, Carl Brave è nato il 23 settembre 1989 a Roma. Dopo il diploma in produzione musicale al SAE Institute di Milano, ha iniziato a muovere i primi passi come artista, nei collettivi Molto Peggio Crew e Guasconi e col duo Enpashishi. Il debutto da solista è arrivato nel 2018, quando ha pubblicato l’album Notti Brave.
Tante le canzoni che ha firmato in questi anni: da Fotografia feat. Francesca Michielin e Fabri Fibra a Marisol, passando per Buuu!, Fake DM e Glicine. Di seguito, una selezione di frasi tratte dalle canzoni più belle di Carl Brave:
- Eravamo perfetti, ma c’è mancato il collante. (Parli Parli)
- Trastevere è bella anche senza di me, ma meno senza di te (Regina Coeli)
- Le tue scarpe da ultimo grido quando sgridano i miei passi falsi. So’ i tuoi piedi che non hanno capito come i panni stesi a Via dei Panieri. (Marisol)
- Superiamo il limite per ritornare ai nostri passi. (Gemelli)
- Siamo due gocce d’acqua in un mare di guai, due gemelli che non si incontrano mai, mai, una scommessa persa da giocare alla SNAI, il bastoncino che fa casca’ tutto a Shangai. (Shangai, Coraggio)
- Non sarò mai pronto a salutarti, fare un passo e andarmene. (Je m’appelle)
- Diciamo che parliamo ma poi non ne parliamo, ho lasciato addormentare le parole nel palato. (Fototessera)
- Vorrei imbucarmi tra le tue fossette per svegliarmi già dentro il tuo sorriso alle 7 di mattina. (Buuu!)
- Litighiamo, è sempre un mezzo dramma, ma sarò per sempre la tua spalla. (Fake DM)
- Il tuo trombamico mi caccia di fuori, non può dividere in due i nostri cuori. (Glicine)
- Di notte gli aerei si travestono da stelle per darci la speranza di toccarle, stanno al buio come vecchi amanti. Ehi, tu sei una stella travestita da aeroplano e io non posso arrivare così lontano. (Gemelli)
- Ti ho persa ed era palese, eri gocce di pioggia dentro una bufera. (Spigoli)
- Aprimi il cuore co’ un piede di porco. (Nuvole)
- Ti ho chiesto nella vita che fai ora e se sai cosa vuoi, lo so che è inutile sentirci mo, sarebbe meglio poi, però c’avevo voglia di una spalla su cui ridere di noi. (Ridere di Noi)
- Per terra un cimitero di bicchieri che ha affogato quasi tutti i miei peggiori dispiaceri. (Shangai)
- Noi siamo come breccioline sulla strada, tappiamo i buchi di ‘sta storia rovinata. (Di Notte Feat. Ernia)
- So che lo puoi sentire se ti penso. (Bretelle)
- E sai che c’è, c’è che se non penso più a niente finisco a pensa’ sempre a te. (Chapeau)
- Ci siamo alzati le mani, facciamo pace domani e conosciamo il finale. (Vita)
Frasi di Carl Brave per ogni occasione
Oltre a Francesca Michielin e Fabri Fibra, Carle Brave ha stretto altre collaborazioni importanti, come: Elisa, Elodie, Noemi, Sfera Ebbasta, Ernia, Max Gazzè, Rose Villain, Clementino e Rkomi. Di seguito, un’altra selezione di frasi tratte dalle sue canzoni:
- Vorrei aver fatto la primina per stare accanto a te o almeno per finire prima. (Professorè)
- Le amicizie sono appese ad un filo come i panni stesi a Via dei Panieri. (Marisol)
- Il tuo cuore puro affoga il mio carattere difficile. (Glicine)
- Sei la classica che in foto non rende. (Gemelli)
- Il suono di un abbaio in lontananza colora la mia stanza, divora ‘sto silenzio, di quеlli imbarazzanti che cerchi di superare, ma fai solo peggio e potrà solo peggiorare, del sole manco l’ombra. (Nuvole)
- Respiravamo all’unisono finché non ha accennato uno starnuto e poi m’hai tolto pure il saluto. (Malibu)
- Ho il tuo sorriso sulle labbra, t’ho dato tutti quelli miei (Noi)
- Faccio A-B-C-D con la linguetta della Coca per trovare il nome di un amore che mi corrisponda e cerco di forzare la tua iniziale, ma va sempre male. (Vita)
- Lo sai bene che io sono testardo come il sole d’estate, come una mosca impazzita che prende il vetro a testate, che sono un pezzo di pane, ma indurito dal tempo. (Parli Parli)
- Del tuo cuore ricordo la sua melodia. (Bugie Feat. Madame)
- Non capisce che se dico ciò che penso è solo per rispetto. (Shangai)
- La nostra storia che caciara. (Scusa)
- Mentre parli il vento fuma la tua sigaretta (La Cuenta)
- Come vernice che si spella dai palazzi, ci siamo lasciati solo scazzi e solo crepe. (Bretelle)
- Tu che c’hai la forza di rifarti la vita da zero, io no. Chapeau. (Chapeau)
- Non ti capisco come la ricetta del dottore. (Comunque)
- Non capisco ancora quei tuoi punti e virgola, ti vorrei ogni mattina come in edicola. (Parco Gondar)
- Se tu mi mandassi la tua posizione WhatsApp potrei dirti che sono già là, però sai pure tu che è un po’ hard. (Camel Blu)
- Un mio amico che si apre, giuro che sarò una tomba. (Fotografia)
- Più che da fidanzato t’ho fatto da taxi. (Merci)
- Mo il tuo soprannome ce l’ha un’altra donna, il cuscino buono ha preso un’altra forma e so che tanto poi l’inverno torna, con o senza di te. (Mezzo Cocktail)
- Tu vuoi il messaggio della buonanotte per svegliarti col sorriso. (Marisol)
- Mi cerchi solo quando sai che non mi troverai. (Spunt Blu)
- Tu che ti prendevi da bere e mi lasciavi l’ultimo sorso, adesso prendo un doppio bicchiere e me lo scolo fino a che muoio (Crisalide Feat. Beba)
- I sorrisi quelli veri a trentadue quando non c’era lei. Al polso un Rolex fatto a morsi, denti tuoi sui polsi. Io che mi sento ricco vero come quando svolti, tu che sorridi sul divano nei tuoi occhi rossi. Sei bella vera sempre, non mi importa ciò che indossi. (Pianto Noisy)