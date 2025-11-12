Da Parli parli a Marisol, passando per Shangai e Fotografia: ecco una raccolta di frasi tratte dalle canzoni più belle di Carl Brave.

Carl Brave è uno degli artisti più apprezzati degli ultimi anni. Le sue canzoni, sempre accompagnare da sonorità particolari, raccontano la vita vera e forse è proprio questa la sua marcia in più. Vi proponiamo una raccolta di frasi tratte dai suoi brani più belli.

Le frasi più belle di Carl Brave

All’anagrafe Carlo Luigi Coraggio, Carl Brave è nato il 23 settembre 1989 a Roma. Dopo il diploma in produzione musicale al SAE Institute di Milano, ha iniziato a muovere i primi passi come artista, nei collettivi Molto Peggio Crew e Guasconi e col duo Enpashishi. Il debutto da solista è arrivato nel 2018, quando ha pubblicato l’album Notti Brave.

Tante le canzoni che ha firmato in questi anni: da Fotografia feat. Francesca Michielin e Fabri Fibra a Marisol, passando per Buuu!, Fake DM e Glicine. Di seguito, una selezione di frasi tratte dalle canzoni più belle di Carl Brave:

Eravamo perfetti, ma c’è mancato il collante. (Parli Parli)

Trastevere è bella anche senza di me, ma meno senza di te (Regina Coeli)

Le tue scarpe da ultimo grido quando sgridano i miei passi falsi. So’ i tuoi piedi che non hanno capito come i panni stesi a Via dei Panieri. (Marisol)

Superiamo il limite per ritornare ai nostri passi. (Gemelli)

Siamo due gocce d’acqua in un mare di guai, due gemelli che non si incontrano mai, mai, una scommessa persa da giocare alla SNAI, il bastoncino che fa casca’ tutto a Shangai. (Shangai, Coraggio)

Non sarò mai pronto a salutarti, fare un passo e andarmene. (Je m’appelle)

Diciamo che parliamo ma poi non ne parliamo, ho lasciato addormentare le parole nel palato. (Fototessera)

Vorrei imbucarmi tra le tue fossette per svegliarmi già dentro il tuo sorriso alle 7 di mattina. (Buuu!)

Litighiamo, è sempre un mezzo dramma, ma sarò per sempre la tua spalla. (Fake DM)

Il tuo trombamico mi caccia di fuori, non può dividere in due i nostri cuori. (Glicine)

Di notte gli aerei si travestono da stelle per darci la speranza di toccarle, stanno al buio come vecchi amanti. Ehi, tu sei una stella travestita da aeroplano e io non posso arrivare così lontano. (Gemelli)

Ti ho persa ed era palese, eri gocce di pioggia dentro una bufera. (Spigoli)

Aprimi il cuore co’ un piede di porco. (Nuvole)

Ti ho chiesto nella vita che fai ora e se sai cosa vuoi, lo so che è inutile sentirci mo, sarebbe meglio poi, però c’avevo voglia di una spalla su cui ridere di noi. (Ridere di Noi)

Per terra un cimitero di bicchieri che ha affogato quasi tutti i miei peggiori dispiaceri. (Shangai)

Noi siamo come breccioline sulla strada, tappiamo i buchi di ‘sta storia rovinata. (Di Notte Feat. Ernia)

So che lo puoi sentire se ti penso. (Bretelle)

E sai che c’è, c’è che se non penso più a niente finisco a pensa’ sempre a te. (Chapeau)

Ci siamo alzati le mani, facciamo pace domani e conosciamo il finale. (Vita)

Frasi di Carl Brave per ogni occasione

Oltre a Francesca Michielin e Fabri Fibra, Carle Brave ha stretto altre collaborazioni importanti, come: Elisa, Elodie, Noemi, Sfera Ebbasta, Ernia, Max Gazzè, Rose Villain, Clementino e Rkomi. Di seguito, un’altra selezione di frasi tratte dalle sue canzoni: