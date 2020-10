Francesca Pepe ha provocato Andrea Zelletta durante la nona diretta al GF Vip. Per tutta risposta l’ex gieffino è andato su tutte le furie ed è scoppiato a piangere.

Francesca Pepe ha l’anima della provocatrice e pur avendo lasciato la casa del GF Vip non ha smesso di scatenare reazioni tra i concorrenti. Durante la nona diretta del reality show ha chiesto a Signorini di poter parlare con vip all’interno della Casa, e subito ha detto rivolta ad Andrea Zelletta: “Innanzitutto volevo salutare il comodino Andrea. Ciao comodino!”. L’ex tronista non ha preso affatto bene il commento (sembra che “comodino” sia il soprannome con cui i fan del GF Vip avrebbero iniziato a chiamare alcuni dei concorrenti che meno avrebbero dato vita a dinamiche all’interno del programma), che infatti ha replicato su tutte le furie:

“La settimana scorsa ti sei esposta con una frase terribile. Sei malvagia e inutile. Una persona come te neanche la guardo. Se la vedo, la schifo. Stai zitta, sfigata. I tuoi genitori te ne hanno date poche”, ha detto l’ex tronista.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/franceskapepe/?hl=it

Zelletta contro Franceska Pepe: lo sfogo

Andrea Zelletta non ha affatto gradito che sui social si parli di lui come “comodino” e quando Francesca Pepe ha usato proprio questo termine – sapendo di ferirlo – durante la diretta al GF Vip, non ci ha visto più:

“Io devo uscire come comodino? Per questa sfigata qua? Non me l’ha mai detto in faccia. Devo passare io per comodino quando mi espongo sempre. Deve portare rispetto”, si è sfogato Zelletta minacciando di andarsene dal programma e trattenendo a stento le lacrime. In sua difesa è accorsa Myriam Catania, che prima di essere eliminata ha detto:

“Spero mi facciano uscire perché se esco, la meno”. Anche gli altri concorrenti si sono schierati dalla parte di Zelletta, affermando che Francesca sarebbe invidiosa del fatto che lui sia ancora al GF Vip mentre lei è stata eliminata. “Sapevo che avere Francesca in studio sarebbe stato un casino”, ha commentato laconico Alfonso Signorini.

