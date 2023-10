Elegantissima e bellissima Francesca Fagnani a Belve. Per la terza puntata, eccola con un tubino nero dal costo molto importante.

Sta avendo grande successo anche nella nuova edizione di Belve, Francesca Fagnani che stupisce tutti per ospiti, interviste ma anche per i suoi look. Dopo la jumpsuit e il tailleur, ecco per la conduttrice un altro capo di abbigliamento classico per il suo stile: il tubino nero. Perfetto per il suo fisico, elegante e decisamente dal costo elevato.

L’abito di Francesca Fagnani a Belve: il costo del tubino nero

Francesca Fagnani

Come detto, per la conduttrice, tailleur e tubino sono due must have del suo guardaroba. La Fagnani è solita sfoggiare capi monocromatici o tono su tono e raramente si mostra con stampe diverse o colori accesi. Anche in occasione della terza puntata di Belve, la giornalista ha puntato proprio su un intramontabile capo di abbigliamento: il tubino nero.

Elegante e perfetto per il suo fisico, la conduttrice ha scelto un modello midi aderente di Dolce & Gabbana, con spallina larga e ampia scollatura. Lo ha abbinato a eleganti décolleté scure col tacco. A curare il suo stile è stata Claudia Scutti.

Tra gli altri accessori che sono stati aggiunti al look anche un collier Pasquale Bruni, stesso brand degli orecchini.

Se vi state chiedendo, però, il costo del vestito, tenetevi forte. Infatti, andando a curiosare sugli store online di Dolce & Gabbana, pare proprio che il modello di abito scelto dalla presentatrice sia quello da oltre 1400 euro. In generale, però, tutti i capi di abbigliamento di quel genere hanno un prezzo che si aggira da un minimo di 1400 euro fino alla bellezza di circa 2000.

Di seguito anche alcuni post Instagram della terza puntata di Belve con le immagini della conduttrice e del suo abito nero che ha riscosso grande successo: