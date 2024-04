Una scelta davvero azzeccata per Francesca Fagnani che a Belve ha colpito tutti con un abito in pelle dal prezzo esagerato.

Elegante e aggressiva come una vera “Belva”. Stiamo parlando, naturalmente, di Francesca Fagnani che nel corso della trasmissione da lei condotta su Rai 2, ha stupito tutti con un abito in pelle decisamente apprezzabile e dal prezzo da capogiro…

Francesca Fagnani, il prezzo dell’abito in pelle

Non sbaglia quasi mai look e anche in questo caso la Fagnani si è confermata impeccabile. La giornalista, a Belve, ha sfoggiato un outfit nero firmato Versace. Si è trattato di un abito midi in pelle con corsetto Medusa ’95.

Elegante e aggressivo nello stile, l’outfit scelto dalla donna vanta un prezzo decisamente elevato. Infatti, dando uno sguardo al sito ufficiale, il look scelto dalla giornalista viene a costare la bellezza di 3500 euro, per la precisione 3490.

La scelta della donna ha colpito molto i telespettatori del programma che sul web si sono lasciati andare a diversi commenti sottolineando come la conduttrice sia risultata davvero perfetta in total black con l’opzione del look in pelle che le ha dato ancora di più un’aria da belva, perfetta, appunto, per portare avanti le sue interviste pungenti e che non guardano in faccia nessuno.

I dettagli sull’abito

Dando uno sguardo al sito Versace con i dettagli dell’abito, possiamo vedere come venga descritto. Si tratta di un “abito midi senza maniche, realizzato in pelle plongé elasticizzata con finitura granulata lucida, è dettagliato dalla personalizzazione Medusa ’95 sulle spalline e dall’iconico busto a corsetto”.

Tra le altre caratteristiche vengono descritte anche una personalizzazione Medusa ’95, senza maniche, spalline, scollo rotondo profondo e la chiusura posteriore con zip.

Di seguito anche un post Instagram con una parte di una delle interviste della giornalista durante Belve in cui si vede pure l’abito indossato: