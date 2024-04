Ospite a Verissimo, Francesca De Andrè rivela le violenze subite dall’ex fidanzato che l’hanno portata ad un ricovero urgente in ospedale.

Durante l’ultima puntata di “Verissimo”, trasmessa il 13 aprile, Francesca De Andrè ha scioccato il pubblico rivelando le terribili violenze subite dall’ex fidanzato, Giorgio Tambellini. La nipote del leggendario Fabrizio De Andrè ha raccontato con dettagli agghiaccianti l’episodio di violenza che l’ha portata in ospedale con una prognosi di 21 giorni.

Il racconto dell’episodio che risale al 2021 riporta a galla alcuni dei momenti più spaventosi della vita della donna, che ha voluto rivelarli il tv per lanciare un messaggio.

Francesca De Andrè: il racconto della violenza

Durante l’intervista la donna ha rivelato ogni dettaglio dell’accaduto. “Io quel giorno non stavo tanto bene ed ero sul divano ed avevo notato che lui avesse già esagerato con l’alcol. Io ero zitta e non parlavo. Questo è stato l’errore. Lui mi ha afferrato per i capelli e poi mi ha riempita di calci e pugni. Lui mi diceva “io ti ammazzo” e fisicamente lui mirava punti vitali come ad esempio le tempie. Se non avessi avuto la prontezza di coprire determinate zone non starei qui a parlare con te“.

Ha poi continuato: “Quando sono svenuta lui ha preso il mio cellulare ed ha chiamato i carabinieri dicendo che mi stessi picchiando da sola. Non bisogna pensare che sia possibile cambiarle queste persone” ha raccontato.

La richiesta di aiuto di Francesca De Andrè

La salvezza della donna è stata la vicina di casa, allarmata dalle urla della De Andrè.

Infatti, l’ex gieffina ha raccontato: “Ho urlato con tutte le mie forze sperando che qualcuno potesse sentirmi. La vicina mi ha presa e mi ha portato a casa sua, lui è scappato con il mio cellulare. Poco dopo sono arrivati i carabinieri e sono finita in ospedale con codice rosso con naso rotto, trauma cranico, capelli stappati, denti spezzati e bruciature di sigarette sul corpo. Mi hanno dato una prognosi di 21 giorni“.

Un racconto raccapricciante che ha portato oggi Francesca De Andrè ad una nuova consapevolezza, che ha voluto trasmettere alle altre donne: “La pena per me è lieve perché per reati come questi bisogna partire più alti. Gli uomini che commettono queste azioni devono avere paura. Bisogna denunciare sempre“.