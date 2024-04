Anita Olivieri svela di aver rifiutato proposte da altri reality prima del GF. Ma quali sono i suoi progetti futuri? L’ex gieffina li rivela.

Prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello, Anita Olivieri era già molto contesa tra i reality televisivi. Infatti, la giovane gieffina ha confessato di aver ricevuto proposte da altri reality show, tutte però prontamente rifiutate. Ma perché e come mai ha scelto di accettare solamente quella del GF?

In una recente interazione con i fan su Instagram, Anita ha svelato questo retroscena, spiegando le motivazioni che l’hanno portata a declinare tali offerte. Ecco che cosa ha rivelato.

Anita Olivieri: “Questa sarebbe stata la mia fine”

Durante una sessione di domande e risposte sui social con i suoi follower, Anita ha rivelato il motivo per cui si è sentita di rifiutare le proposte di altri reality. “Prima di entrare al GF ero stata chiamata da altri programmi a cui ho proprio detto di no. Ma perché mai avrei pensato che questa sarebbe stata la mia fine“, ha dichiarato.

Grande Fratello 2023 logo

Tuttavia, la giovane non ha escluso la possibilità di un futuro televisivo. “Altri reality dipendono da come andrà il lavoro e da quello che farò. Vorrei far combaciare intrattenimento e progetti personali“, ha aggiunto.

Anita ha anche condiviso di avere un sogno nel cassetto che spera di realizzare presto, anche se non ha rivelato dettagli. “Purtroppo non ne posso parlare, ma spero di farlo il prima possibile perché è il mio sogno da anni“, ha affermato.

Anita Olivieri andrà all’Isola dei Famosi?

Rispondendo alle domande dei fan riguardo alla possibilità di partecipare a L’Isola dei Famosi, Anita ha ammesso di considerare l’idea. “Penso di sì, ma in generale, per vivere allo stato brado e vedere se campo“, ha commentato.

Si tratta di una confessione che cela la possibilità di vederla come naufraga nei prossimi mesi?