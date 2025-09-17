Quello al seno è il tumore più diffuso tra la popolazione femminile italiana, una patologia purtroppo grave, come noto, ma che oggi può essere curata in modo molto più efficace rispetto a non molti anni fa.

Ricevere una diagnosi di tumore al seno è, ovviamente, un momento emotivamente molto complicato: da un lato vi sono i legittimi timori sull’evolversi della propria situazione, dall’altro la difficoltà, per chi non è un medico, di comprendere a fondo il proprio caso clinico e i percorsi che dovranno essere seguiti.

Per una donna che si ritrova a dover fronteggiare questo nemico, dunque, non può che essere positivo reperire informazioni autorevoli e confrontarsi con donne che vivono la stessa situazione, anche per trovare un sostegno emotivo.

Proprio sulla base di questa considerazione è nato Forum RFS, Ragazze Fuori di Seno, il quale è considerato il primo blog di “medicina narrativa”, essendo stato fondato nell’ormai lontano 2010.

Forum RFS – Ragazze Fuori di Seno, un progetto del noto portale Medicitalia.it

Forum RFS è un progetto interno al portale Medicitalia.it, il quale rappresenta un autentico punto di riferimento per le esigenze mediche a livello nazionale.

Disponibile in rete da oltre 25 anni, Medicitalia ha ad oggi erogato 1 milione e 700 mila consulti online ed è una risorsa preziosissima anche in termini di divulgazione medica, proponendo oltre 7.700 articoli sulle tematiche mediche più disparate, tutti redatti da professionisti e, di conseguenza, considerabili assolutamente affidabili ed autorevoli.

Anche Forum RFS – Ragazze Fuori di Seno, può vantare dei numeri considerevoli: attivo, come detto, dal 2010, conta 2.937 utenti, oltre 800.000 commenti, oltre 53.000 pagine di contenuti e più di 35 milioni di visualizzazioni totali.

Al di là delle cifre, ciò che più conta è il fatto che tante donne abbiano potuto trovare, in questa risorsa, un punto di riferimento prezioso.

Madre e figlia in un affettuoso abbraccio – www.donnaglamour.it

A chi si rivolge il forum e perché può essere considerato sicuro e autorevole

Come si può leggere, il forum RFS si propone come risorsa utile per tutte le donne che hanno appena ricevuto una diagnosi di tumore al seno, per le donne che hanno intrapreso delle terapie e vogliono confrontarsi con chi sta facendo altrettanto, ma non solo.

L’autorevolezza dei suoi contenuti infatti consente alle lettrici, ad esempio, di comprendere più efficacemente i referti ricevuti, i quali sono non di rado pieni di sigle e termini medici specialistici, inoltre questo forum è pensato anche per i caregiver: anche per loro, infatti, affrontare la malattia del proprio caro rappresenta un impegno importante, sia in termini emotivi che pratici.

Ma come si può essere certi della veridicità delle informazioni fornite nel forum?

Ad operare in qualità di moderatore e facilitatore è il Dottor Salvo Catania, chirurgo generale, senologo e oncologo, il quale vanta oltre trent’anni di leadership nelle Breast Unit di Milano e di Lecco ed è autore di più di 150 tra pubblicazioni scientifiche e monografie di riferimento.Forum RFS, dunque, rappresenta un luogo virtuale assolutamente “sicuro”, come è d’altronde tutto il portale in cui è collocato, e ciò è fondamentale, quando si parla di reperire informazioni mediche.