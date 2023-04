Cosa sono e a cosa servono i fiori australiani? Scopriamo l’elenco completo, i benefici e le problematiche per cui sono indicate.

I fiori australiani sono rimedi naturali utili a combattere diversi disturbi, specialmente quelli psicosomatici. Individuati dal biologo Ian White, devono essere raccolti e preparati seguendo una metodologia piuttosto rigida. Vediamo l’elenco completo, le proprietà e i benefici.

Fiori australiani: l’elenco completo

Prima di vedere l’elenco dei fiori australiani, è bene chiarire cosa sono. Questo gruppo di fiori rientrano nella fitoterapia australiana e viene utilizzato come rimedio naturale per il trattamento di diverse problematiche. Ad averli scoperti è stato il naturopata e biologo Ian White, che ne ha analizzati 69, indirizzandoli ad altrettanti disagi emozionali e non.

Tutti questi fiori sembrano essere ricchi di energia vitale e di forza vibrazionale, motivo per cui vantano una particolare velocità di azione. Di seguito, l’elenco dei fiori australiani:

Alpine Mint Bush

Angelsword

Autumn Leaves

Banksia Robur

Bauhinia

Billy Goat Plum

Black Eyed Susan

Bluebell

Boab

Boronia

Bottlebrush

Bush Fuchsia

Bush Gardenia

Bush Iris

Christmas Bell

Crowea

Dagger Hakea

Dog Rose

Dog Rose of Wild Forces

Five Corners

Flannel Flower

Freshwater Mangrove

Fringed Violet

Green Essence

Green Spider Orchid

Grey Spider Flower

Gymea Lily

Hibbertia

Illawarra Flame Tree

Isopogon

Jacaranda

Kangaroo Paw

Kapok Bush

Lichen

Little Flannel Flower

Macrocarpa

Mint Bush

Monga Waratah

Mountain Devil

Mulla Mulla

Old Man Banksia

Paw Paw

Peach-flowered Tea-tree

Philoteca

Pink Flannel Flower

Pink Mulla Mulla

Red Grevillea

Red Helmet Orchid

Red Lily

Red Suva Frangipani

Rough Bluebell

She Oak

Silver Princess

Slender Rice Flower

Southern Cross

Spinifex

Sturt Desert Pea

Sturt Desert Rose

Sundew

Sunshine Wattle

Sydney Rose

Tall Mulla Mulla

Tall Yellow Top

Turkey Bush

Waratah

Wedding Bush

Wild Potato Bush

Wisteria

Yellow Cowslip Orchid

Di seguito, invece, la lista delle essenze combinate:

Adol

Ambiente Purity

Body Love

Caregiver

Concentration

Diet Harmony

Electro

Emergency

Emergency Mother

Energy

Equilibrio Donna

Fluent Expression

Freedom Essence

Oppression Free

Ottimismo

RelationshipSelf-confidence

Sexuality

Skin Beauty

Solaris

Spirituality

Stress Stop

Transition

Trave

Proprietà e benefici dei fiori australiani

Come già anticipato, i fiori australiani vantano proprietà importanti, che li rendono rimedi naturali efficaci contro i problemi emozionali, i disturbi di origine psicosomatica e gli stati d’animo negativi. Affinché siano benefici, però, devono essere raccolti e preparati seguendo una metodologia specifica, nonché in determinati orari diurni o notturni.

Generalmente, le essenze vengono poi combinate tra loro (cinque o al massimo sei varietà) in base al disturbo che si deve combattere. Questo, però, non vieta di preparare una sola essenza. In commercio, si trovano 24 essenze combinate pronte per l’uso che vanno ad agire su altrettanti disturbi.

I fiori australiani possono essere assunti puri oppure diluiti in acqua, nella misura di 7 gocce per due volte al giorno. Volendo si possono anche utilizzare sulla pelle, con una crema neutra oppure con un olio vettore, o vaporizzati nell’ambiente. Il trattamento non deve mai durare meno di 21 giorni. Si possono fare diversi cicli, con una pausa di 7 giorni tra uno e l’altro.

