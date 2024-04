Potrebbero esserci novità sui Ferragnez. Tra Chiara e Fedez, infatti, ci sarebbe ancora grande amore e le famiglie si starebbero muovendo…

Si tratta, ad oggi, solo di indiscrezioni, però, i Ferragnez starebbero riflettendo per una possibile reunion. In modo particolare, a spingere per tale soluzione, sarebbero le rispettive famiglie, di Fedez e Chiara… Alcune segnalazioni avrebbero confermato come la crisi potrebbe essere superata.

Ferragnez, reunion in vista?

Chiara Ferragni – Fedez

Come anticipato, al momento si tratta solo di rumors, ma la crisi, ad oggi molto forte ed evidente, tra Federico e Chiara, potrebbe essere superata.

I sentimenti non possono essere cancellati e la famiglia creata neppure, ovviamente. Ecco perché i fan dei Ferragnez stanno sperando di vedere i due tornare insieme dopo i momenti difficili ben noti. Già in precedenza si era parlato della possibilità che la crisi tra il rapper e la moglie rientrasse grazie all’intervento della madre di Federico. Adesso, invece, sembra che siano entrambe le famiglie ad essersi messe in movimento…

L’indiscrezione sulle famiglie

Sui social, l’esperta Deianira Marzano ha risposto alle curiosità dei fan di Federico e Chiara a proposito della possibile reunion tra i due.

L’esperta ha quindi commentato svelando il possibile retroscena: “Posso solo dire da fonti che ad oggi cambio rotta pare che le famiglie stanno spingendo per un riavvicinamento perché loro sono molto innamorati“. Alle parole hanno fatto seguito anche due emoticon con le dita incrociate e un cuore.

Staremo a vedere, quindi, se l’intervento delle famiglie dei due potrà veramente cambiare la situazione che, ad ora, sembra piuttosto complessa.

Di seguito anche un vecchio post Instagram della coppia, l’ultimo condiviso insieme (oltre a quello degli auguri di Natale e Capodanno) prima della crisi: