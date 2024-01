Durante un momento di gioco, Fedez ha simpaticamente chiamato in causa Lino Banfi, il quale gli ha risposto con una storia su Instagram.

Lino Banfi al posto di Elsa di “Frozen“. Questa è la minaccia che simpaticamente Fedez ha fatto alla figlia Vittoria durante una delle tante serate che il rapper ha trascorso giocando insieme ai suoi figli. Dopo essere stato chiamato in causa, Lino Banfi ha deciso di replicare ironicamente a Fedez tramite una storia pubblicata su Instagram: “Ciao Fedez, hai fatto bene con Vittoria“, ha scritto l’attore pugliese.

La “minaccia di Fedez”

Come si può vedere da alcune storie pubblicate su Instagram da Fedez stesso, il rapper era intento a giocare con le carte dei Pokemon insieme a suo figlio maggiore, Leone. Tuttavia, la piccola Vittoria, secondogenita dei Ferragnez, si è intromessa nella partita e “ha distrutto tutto“.

Fedez

Il rapper, allora, l’ha ironicamente minacciata per fare in modo che smettesse e si potesse continuare a giocare. “Va bene, ti porto via Elsa e ti metto le foto di Lino Banfi in cameretta“, ha esordito Fedez. “Che cos’è?” ha poi chiesto incuriosito Leone al padre. “È un signore. Se fai la monella, basta Elsa solo Lino Banfi“, ha spiegato ancora il rapper.

“È cattivo?” ha poi chiesto Vittoria. “No, è un signore simpatico“, ha replicato il padre. “Ha solo il castello e Elsa bambola“, ha detto poi Leone. Fedez poi, ha iniziato a spiegare che la sorella ha tutti i giochi a tema “Frozen” (noto cartone Disney), ma che questi potrebbero trasformarsi tutti a “tema Lino Banfi“. Vittoria, arrabbiata, risponde con un netto “No” alla minaccia del padre, il quale conclude la discussione dicendole “Allora fai la brava“.

La risposta di Lino Banfi

Dopo essere stato chiamato direttamente in causa da Fedez tramite il simpatico siparietto con i figli che lui stesso ha condiviso sui social, Lino Banfi non ha certo mancato di rispondere al rapper.

In un video girato direttamente dal salotto di casa, ha quindi risposto molto simpaticamente: “Ciao Fedez, hai fatto bene con Vittoria eh, così bisogna fare“. Dopodiché, rivolgendosi direttamente alla piccola di casa Ferragnez, ha mostrato i poster appesi nella sua casa e ha continuato: “Vittoria, stammi a sentire, ha fatto bene papà. Altrimenti mettiamo questi poster e togliamo quelli di Elsa e mettiamo il mio pupazzo, così è contento anche Leone“. Per concludere, poi Lino Banfi ha salutato calorosamente tutta la famiglia.