Quanto ha pagato Fedez per non essere denunciato da Cristiano Iovino dopo la rissa? Rivelata la cifra esorbitante dell’accordo!

La recente notizia dell’accordo economico tra Fedez e Cristiano Iovino per evitare la querela aveva suscitato grande scalpore, ma non erano noti i termini e, soprattutto, le cifre pattuite.

A distanza di pochi giorni ecco spuntare i primi numeri del presunto accordo trovato tra il rapper e il personal trainer. Continua a leggere per sapere quanto sborserà Fedez per evitare la querela!

Fedez-Iovino: la cifra da capogiro dell’accordo

La rissa avvenuta sotto casa di Cristiano Iovino la notte tra il 21 e il 22 aprile ha avuto un inaspettato risvolto. Inizialmente Fedez si era dichiarato estraneo ai fatti, ma nel corso delle scorse settimane sono spuntati nuovi video e foto che lo ritraggono nel luogo in cui si è svolta la rissa.

Fedez

Pochi giorni fa era, poi, uscita la notizia di un accordo per non far partire la querela, notizia che era stata confermata anche dall’Ansa.

Ma adesso Gabriele Parpiglia, su Rtl 102.5, ha rivelato l’ammontare della cifra dell’accordo: “C’è stato un accordo, secondo fonti legali, da parte dei legali di Fedez e Cristiano Iovino. La cifra in teoria non si potrebbe sapere, ma io sono un giornalista e mi avvalgo del diritto di cronaca. Perché c’è un accordo di riservatezza tra le parti, quindi un patto di segretezza. A me risulta che la cifra sia tra i 400 e i 500mila euro“.

Fedez e Chiara Ferragni vendono Villa Matilda

Parallelamente alla notizia dell’accordo economico è uscita anche quella relativa alla vendita di Villa Matilda sul lago di Como. Una correlazione che lascia riflettere.

Infatti, lo stesso Parpiglia ha rivelato: “Parallelamente c’è la vendita della villa… Due cose che potrebbero collimare. Dinanzi a una cifra del genere, Iovino non fa denuncia però la denuncia prosegue d’ufficio. Ma non essendoci il querelante ha un peso minore“.

Pur trattandosi di semplici indiscrezioni, non è possibile confermare che la cifra dell’accordo sia quella rivelata da Parpiglia e neanche che la scelta di vendere la villa dei Ferragnez sia collegata alla vicenda di Iovino.