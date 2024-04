Nuova cover del telefono per Fedez diventato virale dopo aver mostrato la sua scelta. Berlusconi e le iconiche corna…

Virale Fedez sui social e non è una novità. Ma questa volta non si tratta di qualche iniziativa o per le note vicende legate alla crisi con Chiara Ferragni, bensì per la sua nuova cover del telefono che vede protagonista il compianto Silvio Berlusconi e una scena iconica, quella della corna…

Fedez, la cover con le corna e Berlusconi

Ha deciso di provare a lanciare la moda sulle cover Fedez che su Instagram, attaverso una serie di stories pubblicate, ha fatto vedere a tutti i seguaci come abbia cambiato “stile” al proprio telefono cellulare.

Il rapper, infatti, ha optato per una cover di Silvio Berlusconi. Non una qualsiasi, però, bensì una foto con le celebri corna che il compianto Cavaliere aveva fatto diventare famose.

“Per l’uomo che non deve chiedere mai, spero di lanciare la moda”, ha detto Federico con grande ironia e immensa gioia per questo nuovo look dato al dispositivo. L’iconica immagine di Berlusconi risale al vertice europeo di Caceres, in Spagna, del 2002, e l’artista ha scelto proprio quella immagine per aggiornare lo stile del suo cellulare.

Di seguito anche il post Instagram del rapper con annesse reazioni:

Le reazioni

Al netto della gioia del rapper nel cambiamento al suo telefono, va detto, non tutti i fan l’hanno presa bene. In tanti hanno colto con ironia la novità ma molti hanno avuto una reazione molto diversa.

Alcuni commenti ricevuti dal rapper, infatti, hanno fatto riferimento ad una ipotetica mancanza di rispetto verso Berlusconi che è ormai morto da diversi mesi.

Sicuramente l’intento di Federico non era quello di mancare di rispetto ad una persona che non c’è più. Anzi. Magari il suo gesto era atto proprio a sottolineare lo spessore di una figura come quella del compianto Cavaliere.