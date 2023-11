Dopo la separazione da Letizia Porcu, Federico Fashion Style è tornato a rompere il silenzio sulla sua vita sentimentale.

Federico Fashion Style ha confessato al Corriere della Sera alcuni retroscena sulla sua vita privata, dal fioraio che gli farebbe la corte fino alle frequentazioni avete dopo la dolorosa separazione da Letizia Porcu, madre di sua figlia Sophie Maelle.

“Per 17 anni siamo stati una coppia vera. Stavo bene con Letizia e, quando la nostra storia è finita, ho voluto parlarne io pubblicamente. Ho detto che non c’è differenza tra l’amare un uomo, una donna o una pianta. E il giorno dopo il fioraio mi ha recapitato un salice piangente. Sul bigliettino c’era scritto: ‘vorrei essere io la tua pianta’.Se ho una nuova storia? In questo momento solo frequentazioni. Voglio essere libero senza precludermi nulla. Chissà, magari mi innamorerò di una donna”, ha dichiarato il volto tv.

Federico Lauri Federico Fashion Style

Federico Fashion Style: le nuove frequentazioni

Federico Fashion Style è tornato a confessarsi senza filtri e, tra le altre cose, ha replicato alle sempre numerose polemiche in merito ai prezzi da capogiro del suo salone di bellezza.

“Le lamentele sui miei prezzi? Da me la piega costa 25 euro, quindi un prezzo in linea con la media e per nulla esagerato direi. Certo, dipende dalle richieste. Se sommi extension, shatush, trattamento alla cheratina, il prezzo sale. Non conta se mangi nel ristorante stellato, ma quanto mangi. Se entri con i capelli cortissimi ed esci con cinque file di extension è facile che lo scontrino segni 2.000 euro. (…) Non bisogna avere vergogna a chiedere prima un preventivo, semmai la vergogna si prova dopo a lamentarsi”, ha dichiarato l’hair stylist.

Un anno fa Federico Fashion Style ha fatto un clamoroso coming out a Verissimo, e da allora sembra che stia cercando un accordo con la sua ex per quanto riguarda la gestione di sua figlia (rimasta a vivere con la madre).