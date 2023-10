Quanto spenderesti per un nuovo look? Il sogno di molte è farsi i capelli al Salone delle meraviglie di Federico Fashion Style. Quanto costa?

Ha creato un impero sulle ali di un sogno che sapeva di utopia, ma è tutto vero: Federico Lauri, hairstylist, oggi è uno dei maghi del capello più apprezzati, affermati e ricercati d’Italia. Ma non solo: è anche tra i più cari e potremmo proprio definirlo il coiffeur dei vip, visto lo stuolo di personaggi famosi che serve nei suoi saloni. Dopo la notizia virale della youtuber che ha speso 3.550 euro in una sola volta, in molti hanno iniziato a chiedersi quanto costi farsi i capelli da Federico Fashion Style.

Vediamo quali sono i prezzi per farsi belli nell’universo del Salone delle meraviglie!

I prezzi di Federico Fashion Style (i servizi)

Comprensibilmente, i prezzi per i trattamenti nei vari saloni sono leggermente diversi per Anzio (i più economico e anche il primo che ha aperto), Roma e Milano (che si guadagna il titolo di più cara), oltre a Napoli e Firenze. In particolare Federico Lauri è famoso per il trattamento capelli di alcune delle vip del mondo dello spettacolo. Ecco i prezzi (per lei) per le acconciature, il taglio o il colore by Federico Fashion Style.

I prezzi di Milano

• Taglio Donna 48 € (con Federico), altrimenti 40 €

• Shampoo + Piega 35 €

• Colore (ritocco) 50 €

• Colore senza ammoniaca (ritocco) 70 €

• Colore intero 120 €

• Henné 80 €

• Ripigmentazione da 40 a €

• Riflessante 30 €

• Riflessante Angel 45 €

• Meches da 140 a 180 €

• Shatush da 180 a 230 €

• Acconciatura giorno o sera 70 €

• Fly to sky 220 €

• Permanente 90 €

• Trattamento alla cheratina da 180 a 240 €

I prezzi di Anzio

• Taglio Donna 48 € (con Federico), altrimenti 23 €

• Shampoo specifico 8 €

• Shampoo + Piega 15 €

• Colore (ritocco) 45 €

• Colore Henné 60 €

• Colore intero 70 €

• Riflessante ad henné 35 €

• Riflessante 30 €

• Riflessante Angel 40 €

• Riflessante da 10 €

• Meches da 110 a 160 €

I prezzi di Roma

• Taglio Donna 48 € (con Federico), altrimenti 35 €

• Taglio 35 €

• Shampoo specifico 8 €

• Shampoo + piega 25

• Maschera da 30 €

• Colore (ritocco) 55 €

• Colore intero 120

• Colore ed Henné 80 €

• Riflessante ad Henné 45

• Riflessante 30

• Riflessante Angel 45 €

• Meches da 140 a 180 €

• Shatush da 180 a 230 €

• Decolorazione 90 €

• Permanente 90 €

• Trattamento alla cheratina da 160 a 210 €

I prezzi di Firenze

• Taglio donna con Federico 48 € altrimenti 35 €

• Taglio donna 35 €

• Shampoo specifico 8 €

• Shampoo + piega 25 €

• Colore (ritocco) 55 €

• Colore intero 120 €

• Colore ad Henné 80 €

• Riflessante ad Henné 45 €

• Riflessante 30 €

• Riflessante Angel 45 €

•Meches da 140 € a 180 €

• Shatush da 180 € a 230 €

• Decolorazione da 90 € a 140 €

• Permanente 90 €

• Trattamento alla keratina da 160 € a 210 €

• Schiaritura Fable da 210 € a 240 €

• Colore in gel 70 €

I prezzi di Napoli

• Taglio donna con Federico 48 € altrimenti 28 €

• Shampoo specifico 8€

• Shampoo + piega 15 €

• Colore (ritocco) 45 €

• Colore intero 80 €

• Colore ad Henné 60 €

• Riflessante a henné 35 €

• Riflessante 30 €

• Riflessante Angel 40 €

• Meches da 110 € a 160 €

• Shatush da 160 € a 210 €

•Decolorazione da 90 a 140 €

• Permanente 90 €

• Trattamento alla keratina da 140 € a 180 €

I prezzi dei prodotti di Federico Fashion Style

Federico Lauri non è solo uno stylist ma vende pure prodotti, acquistabili sul sito. I prezzi non sono certo dei più accessibili. Si va da un phon del costo di 120 euro alle spazzole a 89 euro.

Chiara Facchetti: 3.550 euro per il look

Ha fatto molto discutere il videoracconto di una seduta dal parrucchiere delle dive, con tanto di scontrino in bella vista a mostrare la spesa del cambio di look. Stiamo parlando del filmato pubblicato dalla youtuber Chiara Facchetti, che ha speso 3.550 euro in una sola volta! Le voci comprese nella fattura? Ve le sveliamo adesso:

• 10 extension a fila: 3.000 euro

• riflessante: 80 euro

• colore: 110 euro

• shampoo e piega: 35 euro

• shatoush: 250 euro

• taglio donna: 40 euro

• maschera ristrutturante: 35 euro

Nuovo look, certo, ma non per tutti. Bisogna anche dire, che, come precisato in seguito dallo stesso Lauri, la ragazza sapeva sin da subito quanto le sarebbe venuto a costare, in quanto tutte le clienti prima dei trattamenti veri e propri ricevono una consulenza e un preventivo.

Chi va da Federico Fashion Style?

Sono tantissimi i volti noti dello spettacolo che si affidano a lui, da Giulia De Lellis a Laura Pausini, passando per la Valeriona nazionale – tutte protagoniste (anche) del suo profilo Instagram. Nel suo impero di bellezza, oltre all’arte del taglio e della piega, una serie di prodotti pensati per l’hair care…e che hair care! Le linee di accessori e cosmetici per i capelli, poi, ricalcano lo stile extra lusso dei negozi Federico Fashion Style.