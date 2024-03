Avvistati di nuovo “insieme” Fabrizio Corona e Nina Moric. L’ex coppia paparazzata ad un evento tenutosi a Napoli.

Nessun ritorno di fiamma, crediamo, ma comunque Fabrizio Corona e Nina Moric, di nuovo “insieme”, fanno certamente parlare. L’ex coppia è stata pizzicata ad un evento tenutosi a Napoli anche se, va detto, i due non si sono fatti fotografare o altro nello stesso momento.

Fabrizio Corona e Nina Moric di nuovo “insieme”

Come detto, Corona e la Moric sono stati avvistati allo stesso evento. I fatti sono avvenuti nella giornata di mercoledì 20 marzo a Napoli, in occasione di una sfilata di Monelli Kids, un negozio di abbigliamento multibrand situato nella città partenopea, più precisamente in Via Foria 51/55.

Il negozio in questione è diventato molto famoso grazie alla sua viralità sui social ed in particolare su TikTok dove spesso si susseguono video molto divertenti.

In un video postato sui social dalla pagina ufficiale del negozio, come riportato da Il Mattino, Titti e Ludovica, protagoniste del canale social in questione, si sono riprese in compagnia appunto dell’ex re dei paparazzi della Moric.

Come anticipato, però, i due volti noti non si sono mai fatti riprendere insieme. I due compaiono in due video diversi ma è certo che fossero alla stessa serata, dati gli ulteriori scatti postati nelle stories Instagram del negozio.

Non è dato sapere se si sia trattato di un incontro organizzato o totalmente fortuito. Ma molto probabile che i diretti interessati possano presto far sapere qualcosa visti i loro trascorsi.

Non resta che attendere aggiornamenti sulla vicenda da parte dell’uomo o della sua ex, madre di suo figlio, con cui il rapporto fino ad oggi non sembrava essere certamente ottimale.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell'ex re dei paparazzi che sui social è sempre molto attivo: