Tanti auguri a Fabio Rovazzi. Il cantante ha festeggiato 30 anni e lo ha fatto con una super festa con tanti invitati, anche vip.

Una serata di grande festa per Fabio Rovazzi che, in compagnia di tanti amici, anche molto conosciuti, ha avuto modo di sorridere per celebrare al meglio i suoi 30 anni. Per il cantante un party importante con annesse foto pubblicate sui social e, precisamente, nelle sue stories Instagram. Andiamo a vedere tutti i vip che erano presenti.

La festa per i 30 anni di Fabio Rovazzi

Fabio Rovazzi

Tanti auguri a Fabio Rovazzi che, come detto, nelle scorse ore ha deciso di festeggiare il suo 30esimo compleanno con un party bellissimo. L’artista ha organizzato tutto dal noto chef, Carlo Cracco, nel ristorante in galleria Vittorio Emanuele a Milano.

Il noto cuoco ed ex giudice anche di MasterChef si è pure presentato per la torta e per accendere le candeline per il festeggiato. Nel frattempo, tutti i presenti stavano cantando e filmando il bel momento.

Alla festa dell’artista c’erano diversi volti noti del mondo della musica, dello spettacolo e non solo. Parliamo, per esempio di Nina Zilli e del suo compagno Danti, ma anche di Barbara D’Urso.

Tra i dettagli che si sono potuti notare della festa, una lunga tavolata imbandita ha accolto subito gli invitati. Ognuno di loro ha avuto il menù davanti in bella vista per poter capire cosa sarebbe stato poi servito. Per loro, sicuramente cibo super e buon vino che indubbiamente Cracco non avrà fatto mancare.

Non solo piatti buoni. Infatti, anche il resto della serata è stato organizzato in ogni dettaglio. Canti, balli e calici in alto per festeggiare e trascorrere un compleanno indimenticabile.

Di seguito anche un post su Instagram con alcune foto del party riprese dalle stories Instagram del cantante: