Esodo di Natale 2025, traffico e allerta maltempo: i giorni da bollino rosso e le strade più a rischio

Esodo di Natale 2025, traffico in aumento con oltre 35 milioni di veicoli in circolazione e maltempo in arrivo. Svelati i giorni critici e le strade più congestionate.

Con l’avvicinarsi delle festività di Natale, si conferma anche quest’anno il grande esodo degli italiani verso le mete delle vacanze o le città d’origine. Traffico in aumento, rischio code sulle principali arterie stradali e un peggioramento delle condizioni meteo rendono critico il fine settimana. L’Anas ha attivato un piano speciale per gestire al meglio la circolazione. Ecco, a seguire, tutto quello che c’è da sapere.

Esodo di Natale: oltre 35 milioni di veicoli in circolazione, le strade più trafficate

Secondo quanto comunicato da Anas e riportato da Today, l’aumento del traffico è iniziato già venerdì 19 dicembre, con un +8% di spostamenti rispetto alla media. Il flusso continuerà a crescere sabato 20 con un +11%, domenica 21 con un +5% e lunedì 22 con un +6%. In totale, si prevedono circa 3,5 milioni di autovetture in più, che porteranno il numero complessivo a oltre 35 milioni di veicoli sulla rete stradale gestita da Anas.

Le rilevazioni indicano oltre 10,5 milioni di transiti nella giornata di venerdì 19, circa 8,5 milioni sabato 20, 8 milioni domenica 21 e oltre 9 milioni lunedì 22. I maggiori incrementi di traffico si registreranno al Sud (+19%) e sulle Isole (+13%).

Tra le strade più trafficate venerdì 19 figura il Grande Raccordo Anulare, con oltre un milione di transiti attesi. Sulla SS16 “Adriatica” e sull’autostrada A2 “del Mediterraneo” si stimano tra i 600.000 e i 700.000 passaggi.

Sabato 20 e lunedì 22 saranno le giornate con più criticità, soprattutto al Sud lungo l’A2, la SS18 “Tirrena Inferiore” e la SS106 “Jonica”, dove gli incrementi potranno variare dal +12% al +25%. Al Nord si segnalano aumenti superiori al +20% lungo la SS38 “dello Stelvio”, mentre la SS16 “Adriatica” potrebbe registrare un +15%.

Il piano dell’Anas e l’allerta maltempo in arrivo

Per affrontare l’’sodo natalizio in sicurezza, l’Anas ha predisposto un piano speciale. “Come per l’esodo estivo anche nel periodo delle festività natalizie siamo impegnati a garantire una circolazione più fluida e scorrevole. È sempre operativo, come previsto dal nostro piano neve, il presidio delle squadre Anas h24 per monitorare la rete stradale e intervenire subito in caso di condizioni meteorologiche avverse e intense precipitazioni nevose“, spiega l’ad Claudio Andrea Gemme.

Il fine settimana, infatti, sarà segnato da due perturbazioni che porteranno piogge, rovesci e neve. Gli esperti di 3bmeteo parlano di instabilità diffusa per tutta la settimana natalizia, con una saccatura atlantica responsabile di nuovi peggioramenti.

Nelle giornate di domenica 21, giovedì 25 e venerdì 26 dicembre è previsto lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti dalle ore 9 alle 22.