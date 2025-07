Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Enrico Valenti, creatore di Uan e fondatore del Gruppo 80.

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di una figura storica della televisione: Enrico Valenti, mente creativa dietro a Uan, il celebre pupazzo rosa protagonista di Bim Bum Bam. La notizia ha colpito profondamente non solo i fan della storica trasmissione, ma anche l’intero mondo dello spettacolo, che oggi piange un artista capace di trasformare la fantasia in realtà.

Fondatore del Gruppo 80 insieme a Kitty Perria, Valenti ha rivoluzionato il modo di intendere l’intrattenimento per bambini. Con un talento straordinario per il teatro dei burattini e le arti visive, ha dato vita a personaggi iconici come Uan, Four e Five, protagonisti indiscussi di un’epoca televisiva irripetibile.

Uan, il simbolo di un’intera generazione

Uan, con il suo pelo rosa e l’irresistibile ciuffo fucsia, non era solo un pupazzo: era un compagno di giochi, uno specchio dell’infanzia, una figura familiare per milioni di bambini cresciuti tra gli anni ’80 e ’90.

La sua presenza accanto a Paolo Bonolis e Manuela Blanchard ha segnato una delle stagioni più amate di Bim Bum Bam, portando sul piccolo schermo un mix perfetto di umorismo, empatia e intelligenza.

La voce di Giancarlo Muratori prima, e di Pietro Ubaldi poi, ha reso Uan ancora più vivo e autentico.

La notizia della scomparsa del “papà di Uan” ha rapidamente fatto il giro del web.

L’eredità di Enrico Valenti

Anche dopo la fine del programma, Enrico Valenti ha continuato a lasciare il segno. I suoi personaggi sono apparsi in spot pubblicitari, programmi cult e anche in omaggi come quello realizzato da Netflix per Stranger Things.

Il furto dei pupazzi originali nel 2005 non ha cancellato la memoria del suo lavoro: Uan ed Enrico Valenti sono e resteranno simboli indelebili dell’infanzia italiana.