Emma Marrone e Stefano De Martino insieme a cena: arriva la reazione inaspettata di Belen Rodriguez sui social.

Nelle ultime ore non è passata inosservata la notizia della cena a Napoli che ha visto riuniti Stefano De Martino e la sua ex storica, Emma Marrone. Ma non si è trattato di un’occasione romantica. Infatti, i due non erano soli e insieme a loro c’erano alcuni membri del cast di Stasera tutto è possibile, programma condotto da De Martino a cui ha preso parte per una puntata la stessa Emma.

I video della serata hanno rapidamente fatto il giro del web, con il cast che cantava e ballava coinvolgendo anche i presenti della pizzeria. Ma nessuno si aspettava che sarebbe giunta una reazione da parte dell’ex moglie di Stefano De Martino, Belen Rodriguez. Scopriamo che cosa ha detto.

Stefano De Martino ed Emma Marrone, un riavvicinamento che fa sognare

Negli ultimi giorni, il riavvicinamento tra Stefano De Martino ed Emma Marrone ha suscitato grande attenzione. I due ex, nonostante la loro separazione, continuano a coltivare una solida amicizia che sembra essere sempre più forte.

Dopo vari avvistamenti a cena insieme, i fan non hanno potuto fare a meno di chiedersi se tra i due stia nascendo qualcosa di più.

L’ultima serata insieme, documentata dai due sui social, ha alimentato ulteriormente le voci di un possibile ritorno di fiamma. Emma, tramite le sue Instagram Stories, ha mostrato momenti di risate e felicità insieme all’ex, mentre Stefano ha condiviso un video di Emma che canta un brano molto significativo per entrambi: Tu sì ‘na cosa grande di Domenico Modugno, la stessa canzone che la cantante aveva dedicato a De Martino 15 anni fa.

Emma ha poi condiviso un suo selfie aggiungendo: “Quando ti fa male la faccia perché hai riso tantissimo allora è tutto giusto“.

La reazione di Belen Rodriguez

Nel frattempo, la reazione di Belen Rodriguez, ex moglie di Stefano De Martino e madre del loro figlio Santiago, non è passata inosservata. Sui social, la showgirl ha lasciato un cuoricino sotto il post di Emma Marrone, un gesto che ha suscitato diverse interpretazioni.

Questo “segnale” sembrerebbe confermare che Belen abbia ormai messo da parte le tensioni con il suo ex marito, dimostrando una certa serenità nei confronti del riavvicinamento tra De Martino ed Emma.