Ema Stokholma dice la sua sulla possibilità di vedere Topo Gigio all’Eurovision Song Contest 2025. Lo sfogo della speaker.

Manca sempre meno all’inizio dell’Eurovision Song Contest 2025 ma ancora per l’Italia devono essere stabiliti alcuni particolari importanti, tra cui chi rappresenterà l’Italia nell’annunciazione dei voti. Secondo Il Resto del Carlino, la scelta potrebbe ricadere su un personaggio inusuale e inaspettato: Topo Gigio.

Già viso sul palco insieme a Lucio Corsi nel corso della serata delle cover a Sanremo 2025, il famoso pupazzetto potrebbe essere colui che esprimerà i voti dell’Italia, ma non tutti sono felici di tale scelta, tra cui Ema Stokholma.

Topo Gigio all’Eurovision: Ema Stokholma dice la sua

La famosa speaker radiofonica di Rai Radio 2, Ema Stokholma, nel 2019 è stata la portavoce dei voti italiani e quest’anno non avrebbe gradito la scelta di vedere Topo Gigio in questo importante ruolo.

“Spero di no, dai. In Europa nessuno sa chi è e non mi sembra giusto togliere questa opportunità a un talent. Io sono francese e da piccola non lo avevo mai visto” ha commentato sui social.

Ema Stokholma – www.donnaglamour.it

Tuttavia, per Lucio Corsi, come abbiamo già avuto modo di vedere a febbraio, la figura di Topo Gigio è sempre stata molto importante sia dal punto di vista personale che artistico. Le loro strade si incroceranno di nuovo?

Topo Gigio e Lucio Corsi: il legame

Topo Gigio ha già incrociato il percorso di Lucio Corsi, rappresentante italiano in gara con il brano “Volevo essere un duro“, durante la serata delle cover del Festival di Sanremo. Un incontro tra musica e televisione che sembrava poetico, ma che ora divide l’opinione pubblica. Sarà giusto affidare a una marionetta un momento tanto rappresentativo a livello europeo?

Ora non ci resta che attendere la conferma ufficiale del nome di chi presenterà i voti dell’Italia in un contesto così importante e prestigioso come l’Eurovision.